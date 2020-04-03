Vaka sayısı 1 milyonu geçti

Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan şehrinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 1 milyon 16 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vak’alara ilişkin güncel verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 vak’a sayısı 1 milyon 16 bin 793’e ulaştı. Yeni tip koronavirüs dolayısıyla toplam 53 bin 245 kişi öldü. Virüse yakalanan 213 bin 164 kişi ise iyileşti. Kovid-19 dolayısıyla başı çeken ülkelerde durum şöyle: Çin ana karasında 3 bin 322, İtalya’da 13 bin 915, İspanya’da 10 bin 348, ABD’de 6 bin 95, Fransa’da 5 bin 387, İran’da 3 bin 160, İngiltere’de 2 bin 921, Hollanda’da 1339, Almanya’da 1107, Belçika’da 1011 kişi can verdi.

Henüz vak’a olmayan ülkeler

Birleşmiş Milletler’e kayıtlı 193 ülke var. BBC’deki habere göre 18 ülke henüz hiç vak’a bildirmedi. O ülkeler şöyle: Comoros, Kiribati, Lesotho, Marshall Adaları, Mikronezya, Nauru, Kuzey Kore, Palau Samoa, São Tomé ve Príncipe, Solomon Adaları, Güney Sudan, Tacikistan, Tonga, Türkmenistan Tuvalu, Vanuatu, Yemen.