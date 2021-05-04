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4 MAYIS 2021 SALI - YIL: 52

Vaka sayısı 20 milyonu aşan Hindistan'da son durum?

04 Mayıs 2021, Salı 12:53
Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 357 bin 229 yeni Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 20 milyon 282 bin 833'e yükseldi.

Son 24 saatte 3 bin 449 kişinin ölmesiyle ölenlerin sayısı 222 bin 408, tedavisi süren hasta sayısı ise 3 milyon 447 bin 133'e çıktı.

Hindistan'da Kovid-19 vakalarının nisanda başlayan hızlı tırmanışı sürüyor.

Birçok ülke, Hindistan'a salgınla mücadelesinde destek vermek için tıbbi ekipman yardımı yaptı.

İlk Kovid-19 vakasının 30 Ocak 2020'de kaydedildiği Hindistan'da günlük vaka sayısı yıl içinde artarak 16 Eylül 2020'de 97 bin 859'a kadar yükselmişti.

Salgının dönemsel zirve noktası olan bu tarihten itibaren günlük vaka sayıları aşağı yönlü seyre geçmiş, sonraki 4,5 ay boyunca istikrarlı şekilde azalarak 1 Şubat'ta 8 bin 587'ye kadar düşmüştü.

İlk dalganın ardından vaka eğrisi şubattan itibaren yukarı doğru sert bir yay çizerek yeni ve ilkinden çok daha büyük bir dalga meydana getirdi.

Vaka sayısı 4 Nisan'da 100 binin, 15 Nisan'da 200 binin, 21 Nisan'da 300 binin ve 30 Nisan itibarıyla 400 binin üzerine çıktı.

Vaka artışıyla orantılı olarak virüse bağlı ölümler de arttı. 20 Nisan'da 2 binin üzerine çıkan virüse bağlı günlük can kaybı sayısı, 27 Nisan itibarıyla 3 bini aştı.

Hindistan, dünyada en fazla günlük vaka ve ölümünün kaydedildiği ülke konumunda bulunuyor.

Uygulanan aşı sayısı 159 milyona yaklaşıyor

Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkede uygulanan aşı sayısının 158 milyon 932 bin 921 doza ulaştığını duyurdu.

Hindistan, ABD ve Çin'in ardından dünyada en fazla aşı yapılan ülke konumunda bulunuyor.

Virüsün bulaşıcı özelliği yüksek yeni tipleri yaygınlaşıyor

Hindistan'da Kovid-19'un mutasyona uğrayarak bulaşıcılığı artan türlerinin son dönemdeki vaka artışında etkili olduğu tahmin ediliyor.

Özellikle Güney Afrika, İngiltere ve Brezilya'da ortaya çıkan 3 mutasyonlu tür, uzmanlarca endişe kaynağı olarak görülüyor. Virüsün bu mutasyonları, Hindistan'da 30 Aralık 2020'den bu yana genetik sekansı çıkarılan 11 bin virüs numunesinin yüzde 7'sinde tespit edilmişti.

Öte yandan Hindistan'da ortaya çıkan ve "çift mutant" adı verilen yeni bir mutasyonun yayılması endişelere yol açıyor.

Hindistan Sağlık Bakanı Harsh Vardhan, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada, kitlesel hareketliliği ve sosyal etkileşimi azaltmaya yönelik tedbirlerdeki eksikliğin, vaka artışında etkili olduğunu itiraf etmişti.

AA

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