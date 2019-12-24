Venedik'te sular yine yükseldi

İtalya'nın kanallarıyla ünlü tarihi Venedik kentinde, hafta sonundan bu yana görülen kuvvetli rüzgar ve yağışın etkisiyle su seviyesinin 139 santimetreye ulaştığı ancak daha sonra düşüşe geçtiği bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının haberinde, hafta sonu görülen yağışlı ve rüzgarlı havanın etkisiyle su seviyesinin yerel saatle 09.00 civarında 139 santimetreye ulaştığı kaydedildi. Öğleden sonra 120 santimetrenin altına gerileyen su seviyesinin yarın ve ilerleyen günlerde düşmeye devam edeceği belirtildi. Su seviyesinin 139 santimetreyi bulmasıyla San Marco meydanının yanı sıra bir ara kentin yüzde 65'e yakınının suyla kaplandığı ifade edildi. İsmini, şehir merkezindeki ünlü San Marco Bazilikası'ndan alan meydan, kentin en alçak noktası olması sebebiyle, su seviyesi 70 santimetreyi aştığında sular altında kalıyor. Kentte dün de su seviyesi 144 santimetre olarak ölçülmüştü. Kentte, su seviyesinin 140 santimetre ve üzerine çıkması olağanüstü durum olarak tanımlanıyor.

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