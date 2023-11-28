Washington Post: İkisinin de sonu yakın

ABD merkezli Washington Post gazetesi, Gazze’de devam eden savaş bağlamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Hamas’ın geleceğini masaya yatırdı.

Hamas’ın en baştan bu yana İsrail’i yok etmeyi hedeflediğini, Netanyahu’nun da 2009’da Hamas’ı yok etmeyi vadederek seçimi kazandığı hatırlatılan yazıda, peş peşe gelen Netanyahu hükümetleri ve Hamas liderlerinin birbirlerinden fayda sağladıkları ifade edildi. Yazıda hem Hamas’ın hem de Netanyahu’nun iktidar dönemlerinin sona eriyor olabileceği belirtildi. Hamas’ın 7 Ekim saldırılarının ardından İsrail ordusunun Gazze’yi işgal ettiği ve örgütün bölgedeki iktidarını sonlandırdığı kaydedilen yazıda, İsrail’deyse Netanyahu’nun istifa etmesini isteyenlerin oranının yüzde 75’e ulaştığı hatırlatıldı. Netanyahu ve Hamas arasındaki ilişkiyi inceleyen İsrailli tarihçi Adam Raz, “Hamas bir daha Gazze’de iktidar olamayacak ve Netanyahu’nun da siyasi hayatının sonuna yaklaştığını düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Yazıda, Netanyahu ve Hamas’ın kendi amaçları için birbirlerini kullandığı ve birbirinden beslenen bir ilişki içinde oldukları öne sürüldü. Independent Türkçe’nin haberine göre, Netanyahu hükümetlerinin yıllar içinde Hamas üzerindeki baskıyı hafiflettiğine dikkat çekilen haberde İsrail’in bu yöntemle Hamas’la Filistin Yönetimi arasında gerçekleşebilecek olası bir uzlaşmayı engellemek istediği belirtildi.

Haber Merkezi