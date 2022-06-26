İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler 2 Filistinliyi yaraladı, ikisinin de aracını yaktı.

Ramallah'a bağlı El-Mugayyir Köyü Yerel Konsey Başkanı Emin Ebu Ulya, onlarca Yahudi yerleşimcinin Ramallah'ın kuzeyindeki Turmusaya köyünde 5 Filistinli taş ustasına saldırdığını söyledi. Yahudi yerleşimcilerin saldırısında Filistinli Halid Zık'ın yaralandığını kaydeden Ebu Ulya, yerleşimcilerin ayrıca Filistinlilere ait iki aracı yaktıklarını, yanan araçlardan birinin de sahibini yaraladıklarını aktardı. Yerleşimcilerin aracını yaktığı Filistinli Muhammed Arif, Turmusaya köyü yakınlarındaki Şilo yerleşim biriminden yerleşimcilerin Filistin yönetiminin kontrolündeki bir bölgede kendisine ve arkadaşlarına saldırdığını aktardı. Yaklaşık 60 Yahudi yerleşimcinin saldırısına uğradıklarını ifade eden Arif, yerleşimcilerden birinin çalıştıkları iş makinesine tırmanıp önce araçlarına zarar verdiğini sonra da aracı yaktığını kaydetti. AA

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