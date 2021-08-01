'Yakında 'önemli kararlar' alınacak'

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'a ülkesinin doğru yolda ilerlediğini ve yakında önemli kararlar alınacağını söylediği bildirildi.

Tunus’ta darbe ve En-Nahda Partisi

Tunus tablosu

'Bu kararlar diktatör rejim kurmanın el kitabında geçiyor' Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tebbun'un Said'le telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. Tunus'taki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Tunus Cumhurbaşkanı Said'in Tebbun'a "ülkesinin, demokrasi ve çoğulculuğun pekiştirilmesi için doğru yolda ilerlediğini ve yakında önemli kararlar alınacağını" ilettiği kaydedildi. Açıklamada, söz konusu kararların ne zaman açıklanacağına ve içeriğine ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verilmedi. Tunus Cumhurbaşkanlığından da konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı. AA

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