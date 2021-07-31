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31 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Tunus’ta darbe ve En-Nahda Partisi

Muhammet ÖRTLEK
31 Temmuz 2021, Cumartesi
Tunus’ta Covid-19 salgını yönetimindeki yetersizliklerden dolayı Sağlık Bakanı Faouzi Mehdi 20 Temmuz 2021’de görevden alınmıştı.

Ertesi gün 21 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Kays Saed’in “Covid-19 salgınıyla mücadele görevini ordunun devralması talimatını” verdiği açıklaması geldi. Sonra ülkenin 64. Bağımsızlık yıl dönümü olan 25 Temmuz’da, Parlamento’nun feshedilmesi ve erken seçim taleplerinin seslendirildiği protestolar gerçekleşti. Protestolar “Dışarı Çıkın” sloganıyla yeni bir unsur olan “25 Temmuz Hareketi”nin öncülüğünde yapıldı. Daha sonra göstericilerin, önemli siyasî unsurlardan Parlamento Başkanı Raşid El-Gannuşi’nin liderliğindeki İslâmcı En-Nahda Partisi’nin temsilciliklerini bastığı ve maddî zarara yol açtıkları haberleri yayınlandı.

Tunus’ta art arda zikredilen gelişmeler yaşanırken, 26 Temmuz Pazartesi saat 03:20’de Cumhurbaşkanı Saed’in liderliğindeki “darbe” haberleri gelmeye başladı. “Başbakan Hişam Maşişi’nin görevden alındığı, Parlamento’nun 30 gün süreyle kapatıldığı, milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırıldığı” Saed tarafından açıklandı. Saed’e ordunun da destek verdiği bildiriliyor. (Yeni Asya, 27.07.2021, Tunus’ta Darbe mi Yapılıyor?)

Saed’in liderliğinde darbenin yaşandığı Tunus, 10 yıl önceki Arap Baharı’nın kısmen başarıya ulaştığı tek ülkeydi. Tunus, yapılan darbe ile bu özelliğini yitirmiş oluyor. Her ne kadar El-Gannuşi, darbeye karşı çıkmış ve “devrimin kazandırdıklarından geriye dönüş yok” dese de konunun bir başka boyutu daha var. O da Mısır’da 3 Temmuz 2013’te Müslüman Kardeşler iktidarına karşı yapılan darbenin bir benzerinin Tunus’ta uygulanmaya çalışıldığı iddialarıydı. Nitekim En-Nahda Partisi’nin, Tunus’ta Müslüman Kardeşler’in bir kolu oldukları belirtiliyor. Bununla birlikte El-Gannuşi, darbeye karşı duruşu dikkat çekerken, Saed’i yetkilerini aşmakla eleştiriyor.

Darbe tarihi 26 Temmuz’dan iki gün sonra, Savcılığın, 28 Temmuz’da En-Nahda Partisi, Tunus’un Kalbi Partisi, Aysh Tunus Partisi’ne, ülke dışından finansman ve isimsiz bağışlar yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlattığı aktarılıyor. Malî Savcılık Sözcüsü Mohsen Daly, 28 Temmuz’da Mosaique FM ve Shems FM radyolarından “Temmuz ayı ortalarından itibaren ayrıca bir soruşmanın da başlatıldığını” bildirmiştir. Ayrıca Savcılığın “Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Kurumuna ve Tunus’un Hakikat ve Onur Komisyonu” hakkında da yolsuzluk soruşturmasına başladıkları duyuruldu.

El-Gannuşi ise 27 Temmuz’daki beyanatında “Tunus’un bir türlü çözülmeyen artan ekonomik, sağlık, Korona’nın yüksek etkisinden dolayı halkın öfkesi ve diğer sorunların üzerinin örtülmesi için En-Nahda Partisi’nin hedef yapılmaya çalışıldığını” kaydediyor. Yine El-Gannuşi, demokratik bir sisteme dönülmesini talep etmek için “Ulusal Cephe” kurma gayretlerinin de üzerlerindeki baskıyı arttırdığı vurguluyor. Diğer taraftan El-Gannuşi “Parti içi kaygıları bir kenara bırakıp, kendilerini gözden geçirmeleri gerektiği” hususunda öz eleştiride de bulunuyor.

Halk hareketiyle 10 yıl önce Ben Ali’nin diktatörlüğü sona ermiş ve diğer ülkelere nazaran Tunus’ta Arap Baharı’nın kısmen başarılı olduğu söylenmektedir. Ancak geçen sürede demokrasi, hukuk, insan hakları, hürriyetler ve ekonomik refah alanlarında gereken başarı sağlanamadı. Şimdi Tunus’ta çözül(e)meyen muhtelif sorunlar üzerinden En-Nahda’nın üzerine gidildiği kuvvetle muhtemeldir.

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