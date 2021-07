Tunus tablosu

Yine bir darbe haberi geldi ve maalesef burası yine bir İslâm ülkesi. “Arap Baharı” denilen fırtınayı nispeten kazasız belâsız atlatan ve bir bakıma başka ülkelere de örnek olan Tunus, iş başındaki Cumhurbaşkanının aldığı yanlış kararlarla ‘darbe’ye sürüklendi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, “ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü şartlar sebebiyle” meclisin bütün yetkilerini dondurduğunu milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, başbakanı görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuş. Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, bu yaptıklarının ‘anayasaya uygun’ olduğunu iddia ediyor, ama bu iddiayı çoğunluk reddediyor. Netice itibarıyla çıkış noktası olarak silâhsız da olsa Tunus, bir ‘darbe’ ile karşı karşıya.

İsmi, şekli, görüntüsü ne olursa olsun her türlü darbeye ve darbecilere her gün, her defa itiraz etmek icap eder, ediyoruz ve edilmelidir. Tunus’un da kendine has sıkıntıları ve açmazları olabilir ve vardır. Nihayetinde bu sıkıntıların hak, hukuk ve adalet yoluyla aşılmasından başka bir yol kabul edilmemeli. Tabiî ki bu kural yeryüzündeki bütün ülkeler için geçerlidir ve bütün ülkeler buna uymalı, uymayan ülkeler ekonomik ve siyasî yollarla uyarılmalıdır.

Tunus’daki darbenin sebep ve sonuçları elbette önümüzdeki günlerde daha net ortaya konulacak. Elbette isabetli yorumlar için Tunus’u iyi tanıyan uzmanlara kulak vermek icap eder. Bunların sayısının da fazla olmadığı ortada. Türkiye’nin her konuda irtibatlı olması gereken ‘İslâm ülkeleri’ni yeterince tanımaması ayrı bir yara ve ayrı bir konu. Dolayısıyla bir İslâm ülkesinde ‘darbe’ olduğunda bile isabetli tahliller yapanların sayısı çok sınırlı oluyor.

Konu ile ilgili olarak yapılan bazı sosyal medya yorumlarını hatırlatmakta fayda var:

“Bütün darbelerde olduğu gibi Tunus’ta da darbecilere karşı Tunus halkının yanındayız. Halkın iradesi gasp edilemez.” (Ufuk Uras, @UfukUras)

“Seçimle Gelen Diktatöre Hayır! Halkın oyları ile seçilen Tunus Cumhurbaşkanı, Anayasa madde 80’i kötüye kullanarak bir anayasal darbe yapmıştır. Cumhurbaşkanı, derhal bu Anayasa dışı kararından vazgeçmeli; Tunus halkının ihtiyacı, diktatörlük değil, demokrasidir.” (İbrahim Ö. Kaboğlu, @ibrahimkaboglu)

“Tunus’ta işler daha çok diyalog düzeyinde devam ediyor... Partiler ve STK’lar görüşmelere devam ediyor... Siyasî ve hukukî kriz biraz aşılmış gibi... Cumhurbaşkanı Kays Said, her konuşmasında darbe hedefi olmadığını iddia ediyor... Bakalım görüşmelerin sonucu nereye varacak... Tunus’ta hukukçular yaptıkları açıklamalar ile Cumhurbaşkanı Kays Said’e sert tepki gösterdi... Tunus’un ünlü hukukçularından İyad bin Aşur, ‘Bu küçük diktatör, anayasayı ihlâl ederek darbe girişiminde bulunmuştur. Derhal bundan rücû etmelidir...’ dedi.” (Turan Kışlakçı, @turankislakci)

Tunus’taki darbe, dünyadan gelen tepkilere göre şekil alacak intibaı veriyor. Medyada yer alan bir habere göre, “Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi, Cumhurbaşkanı Kays Said’in yeni bir başbakan ataması halinde halkın güvenliğini ve hakkını gözettiği için görevini devredeceğini” duyurmuş. Habere göre, Tunus Başbakanı Meşişi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada (Tunus Cumhurbaşkanı) Said’in kendisini görevden alması karşısında Cumhurbaşkanı’nın atayacağı yeni bir başbakana görevi teslim edeceğini belirtmiş. (aa, 27 Temmuz 2021)

Temennimiz ve duâmız, başta İslâm ülkeleri olmak üzere bütün ülkelerin ‘darbe’lerden uzak kalabilmesidir. Tunus’un hak, hukuk ve adalet yolunda ilerlemesi en büyük temennimizdir.