"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Tunus tablosu

Faruk ÇAKIR
29 Temmuz 2021, Perşembe
Yine bir darbe haberi geldi ve maalesef burası yine bir İslâm ülkesi. “Arap Baharı” denilen fırtınayı nispeten kazasız belâsız atlatan ve bir bakıma başka ülkelere de örnek olan Tunus, iş başındaki Cumhurbaşkanının aldığı yanlış kararlarla ‘darbe’ye sürüklendi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, “ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü şartlar sebebiyle” meclisin bütün yetkilerini dondurduğunu milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, başbakanı görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuş. Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, bu yaptıklarının ‘anayasaya uygun’ olduğunu iddia ediyor, ama bu iddiayı çoğunluk reddediyor. Netice itibarıyla çıkış noktası olarak silâhsız da olsa Tunus, bir ‘darbe’ ile karşı karşıya. 

İsmi, şekli, görüntüsü ne olursa olsun her türlü darbeye ve darbecilere her gün, her defa itiraz etmek icap eder, ediyoruz ve edilmelidir. Tunus’un da kendine has sıkıntıları ve açmazları olabilir ve vardır. Nihayetinde bu sıkıntıların hak, hukuk ve adalet yoluyla aşılmasından başka bir yol kabul edilmemeli. Tabiî ki bu kural yeryüzündeki bütün ülkeler için geçerlidir ve bütün ülkeler buna uymalı, uymayan ülkeler ekonomik ve siyasî yollarla uyarılmalıdır.

Tunus’daki darbenin sebep ve sonuçları elbette önümüzdeki günlerde daha net ortaya konulacak. Elbette isabetli yorumlar için Tunus’u iyi tanıyan uzmanlara kulak vermek icap eder. Bunların sayısının da fazla olmadığı ortada. Türkiye’nin her konuda irtibatlı olması gereken ‘İslâm ülkeleri’ni yeterince tanımaması ayrı bir yara ve ayrı bir konu. Dolayısıyla bir İslâm ülkesinde ‘darbe’ olduğunda bile isabetli tahliller yapanların sayısı çok sınırlı oluyor.

Konu ile ilgili olarak yapılan bazı sosyal medya yorumlarını hatırlatmakta fayda var: 

“Bütün darbelerde olduğu gibi Tunus’ta da darbecilere karşı Tunus halkının yanındayız. Halkın iradesi gasp edilemez.” (Ufuk Uras, @UfukUras)

“Seçimle Gelen Diktatöre Hayır! Halkın oyları ile seçilen Tunus Cumhurbaşkanı, Anayasa madde 80’i kötüye kullanarak bir anayasal darbe yapmıştır. Cumhurbaşkanı, derhal bu Anayasa dışı kararından vazgeçmeli; Tunus halkının ihtiyacı, diktatörlük değil, demokrasidir.” (İbrahim Ö. Kaboğlu, @ibrahimkaboglu)

“Tunus’ta işler daha çok diyalog düzeyinde devam ediyor... Partiler ve STK’lar görüşmelere devam ediyor... Siyasî ve hukukî kriz biraz aşılmış gibi... Cumhurbaşkanı Kays Said, her konuşmasında darbe hedefi olmadığını iddia ediyor... Bakalım görüşmelerin sonucu nereye varacak... Tunus’ta hukukçular yaptıkları açıklamalar ile Cumhurbaşkanı Kays Said’e sert tepki gösterdi... Tunus’un ünlü hukukçularından İyad bin Aşur, ‘Bu küçük diktatör, anayasayı ihlâl ederek darbe girişiminde bulunmuştur. Derhal bundan rücû etmelidir...’ dedi.” (Turan Kışlakçı, @turankislakci)

Tunus’taki darbe, dünyadan gelen tepkilere göre şekil alacak intibaı veriyor. Medyada yer alan bir habere göre, “Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi, Cumhurbaşkanı Kays Said’in yeni bir başbakan ataması halinde halkın güvenliğini ve hakkını gözettiği için görevini devredeceğini” duyurmuş. Habere göre, Tunus Başbakanı Meşişi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada (Tunus Cumhurbaşkanı) Said’in kendisini görevden alması karşısında Cumhurbaşkanı’nın atayacağı yeni bir başbakana görevi teslim edeceğini belirtmiş. (aa, 27 Temmuz 2021)

Temennimiz ve duâmız, başta İslâm ülkeleri olmak üzere bütün ülkelerin ‘darbe’lerden uzak kalabilmesidir. Tunus’un hak, hukuk ve adalet yolunda ilerlemesi en büyük temennimizdir.

Okunma Sayısı: 155
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hukuksuzluğa 28 Şubatçı savunma

    Açılmayla esnaf biraz gülmeye başladı

    Çiftçiye 'İCRA TAKİBİ' mesajları geliiyor

    Tedbirler alınsın, okullar açılsın

    'Aktif vakalarımızın yaklaşık yüzde 87’si aşısı tamamlanmamış kişiler'

    Türkiye'de 22 bin 291 kişi daha koronavirüse yakalandı

    Pfizer, yıllık satış tahminini 33,5 milyar dolara yükseltti

    Pakistan Başbakanı: ABD Afganistan'da işleri berbat etti

    Binaların yüzde 79’u riskli

    'Okulları açmak noktasında çok kararlıyız'

    Şehitlerimiz dualarla ebediyete uğurlandı

    3 milyar 970 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

    Manavgat'ta 4 mahalle tahliye edildi: Orman yangınına hava ve karadan müdahale ediliyor

    Her 100 bin kişide görülen vaka sayıları açıklandı: En çok hangi illerde arttı?

    YKS birincileri hangi şehirlerden?

    Galatasaray zorlu rövanş maçında PSV'yi ağırlıyor

    Ekvador, WikiLeaks'in kurucusu Assange'ı vatandaşlıktan çıkardı

    Fransa Danıştayı önünde aşı zorunluluğu ve sağlık ruhsatı karşıtlarından protesto

    Tunus'ta görevden almalar devam ediyor

    ABD'de iç mekanlarda maske kullanımı tavsiyesine geri dönüldü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    28 Şubat Sarayda yuvalanmış
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Siyasal İslâmcı ile de demokrasi olmaz
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Bediüzzaman’ın eserlerinden Abdülhamid tesbitleri
    Cevher İLHAN

    ABD’nin “yeni Afganistan projesi”ne kahyâlık
    Genel

    Nurdan Katreler
    Ahmet ÖZDEMİR

    Bir savaş hilesi… (2)
    Genel

    Hukuksuzluğa 28 Şubatçı savunma
    Süleyman KÖSMENE

    Yahudilik ve Hıristiyanlık nasıl ortaya çıktı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.