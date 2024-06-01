Yaktı, yıktı, geri çekildi

Cibaliya Mülteci Kampı’ndan geri çekilen İsrail, geride Filistinlilere ait onlarca cansız beden bıraktı.

İsrail güçlerinin çekilmesinin ardından bölgeye giden sağlık ve sivil savunma ekipleri ilk belirlemelere göre 20’si çocuk, 70 Filistinlinin cansız bedenine ulaştı. İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı’nda yaklaşık 20 gün süren saldırılar sonrası çekilmesinin ardından sivil savunma ekipleri 20’si çocuk, 70 kişinin cansız bedenine ulaştı. Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın haberine göre, İsrail askerlerinin yaklaşık 3 haftadır saldırılar düzenlediği Cibaliye Mülteci Kampı’nda onlarca kişi öldü ve yaralandı. Askerlerin geri çekilmesinin ardından bölgeye giden sağlık ve sivil savunma ekipleri ilk belirlemelere göre 20’si çocuk, 70 Filistinlinin cansız bedenine ulaştı. AA

Okunma Sayısı: 289

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.