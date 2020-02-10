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Yangından sonra sel

10 Şubat 2020, Pazartesi 18:30
Orman yangınlarında 33 kişinin can verdiği Avustralya şimdi ise yoğun yağışlara teslim. Yüz binden fazla ev elektriksiz kalırken, çok sayıda okul kapatıldı, birçok bölgeden tahliyeler devam ediyor.

Geçen Eylül ayından bu yana ülke tarihinin en büyük yangınlarıyla mücadele eden Avustralya’nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaleti hafta sonundan bu yana devam eden yoğun yağışların etkisinde kaldı. Şiddetli yağışlar dolayısıyla yüzbinlerce kişi elektriksiz kalırken sular altıdaki bölgelerden çok sayıda kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Okulların tatil edildiği ve bir kişinin kaybolduğu eyalette devrilen ağaçların altında kalan ev ve araçlarda maddî hasarlar oluştu.

Son 30 yılın yağış rekoru

Eyalette 1990 yılından bu yana en yoğun yağışın meydana geldiğini duyuran Avustralya Meteoroloji Bürosu son 4 gün içinde metrekareye yer yer 391,6 litre yağmur düştüğünü açıkladı. Yağışların Sydney’in su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranını ise yüzde 42’den 70’e çıkartması bekleniyor.

Sel sularından 200 kişi kurtarıldı

Sel sularından yaklaşık 200 kişinin kurtarıldığını açıklayan Eyalet Acil Servisi (SES), Sydney ve çevresindeki şehirlerde yüz binden fazla evin elektriksiz kaldığı bildirdi. Toplam 54 okulun tatil edilmesine sebep olan yağışlarda, sel sularının ve devrilen ağaçların kapattığı yollar yüzünden ulaşımda önemli aksamaların yaşandığı açıklandı.  Öte yandan Sydney’in kuzeyindeki Galston kasabası yakınlarında arabası sel sularına kapılan ve kaybolduğu bildirilen erkek sürücü polis ve âcil kurtarma ekipleri tarafından aranıyor.

Yaşananlar ‘‘afet’’ olarak tanımladı

Yoğun yağışların, Hawkesbury-Nepean, Georges, Parramatta ve Colo Nehirleri’ni taşırdığı eyalette, yaklaşık 10 bin kişinin sigortaya müracaat ettiğini açıklayan Avustralya Sigorta Konseyi yaşananları ‘‘afet’’ olarak tanımladı. Sel sularının bugün de yükselmeye devam edeceğini belirten SES sözcüsü Matt Kirby, vatandaşlara mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları tavsiyesinde bulundu.

Yağmurlar yangınların üçte birini söndürmüştü

NSW Kırsal İtfaiye Servisi, 6 Şubat’ta başlayan yağmurların aylardır devam eden 62 yangından 20’sini söndürdüğü bildirmişti. Eyalette sevinçle karşılanan yağışların 17’si kontrolsüz devam eden toplam 42 yangınının söndürülmesinde etkili olacağı açıklanmıştı. NSW eyaletinde Eylül ayında başladıktan sonra Queensland, Victoria ve Güney Avustralya eyaletlerinde de etkili olan, ülke tarihinin en büyük orman yangınlarında 33 kişi can vermişti. Devam eden ve 3 bin evin kül olduğu, 11 milyon hektardan fazla alanı yok eden yangınlarda 500 milyon hayvan da telef olmuştu.

AA

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