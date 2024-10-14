Yargılanmadıkça savaş suçuna devam edecekler

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Netanyahu ile hükümetindeki aşırı bakanlar yargılanmadığı sürece Tel Aviv yönetiminin, savaş suçları işlemeye devam edeceğini belirtti.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, X sosyal medya hesabından İsrail’in Gazze, Batı Şeria ve Lübnan’da işlediği savaş suçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. “İsrail, pek çok Batı ülkesinden aldığı silah desteği ve uluslararası toplumun sağladığı dokunulmazlık olmasaydı, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü’ne (UNIFIL) yönelik olan saldırı da dahil olmak üzere tüm bu saldırıları işleyemezdi.” ifadesini kullanan Safedi, “Netanyahu ve aşırı sağcı bakanları yargılanmadığı sürece İsrail’in Gazze, Batı Şeria ve Lübnan’da savaş suçu işlemeye devam edeceğini” ifade etti.

Uluslararası hukuk zedelenecek

Gazze’de bir yıldır devam eden savaş, katliam, etnik temizlik, Batı Şeria ve Lübnan’da binlerce kişinin yerinden edilmesi, insani yardım alanında çalışanlar, gazeteciler, Lübnan ve UNIFIL askerleri dahil binlercesinin öldürülmesi ve yaralanmasının ardından BM Güvenlik Konseyinin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmemesi için artık hiç bir mazeretinin kalmadığını vurgulayan Safedi, İsrail’in dokunulmazlığının kaldırılması ve Tel Aviv yönetimine yapılan silah sevkiyatının durdurulması gerektiğini belirtti. Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, İsrail’i uluslararası hukuka uymaya zorlamak ve tüm yasadışı savaşlarını derhal sona erdirmesi için karar çıkarılması gerektiğini, aksi taktirde bu aşırı sağcı hükümetin, uluslararası hukukun ve uluslararası kurumların güvenilirliğini baltalamaya çalışacağını ve bölgeyi bölgesel bir savaşa sürükleyeceğini vurguladı.

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Tutuklama talebine itiraz reddedildi

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Başbakan Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant için çıkarılan tutuklama emirlerine yönelik itirazı reddetti. UCM, İsrail’in yargı yetkisine itiraz eden başvurusuna Başsavcı Kerim Han’ın verdiği cevabı erişime açtı.

Başsavcı Han’ın cevabında, İsrail’in itirazının erken yapıldığı, mahkemenin soruşturma yetkisini ortadan kaldırmadığı ve itirazın ivedilikle reddedilmesi gerektiği vurgulandı. Cevapta, İsrail’in itirazının Roma Statüsü’nün 19(2) maddesi kapsamında erken yapıldığı belirtildi. Han’ın cevabında, itirazda bulunma hakkının ancak mahkemenin, Roma Statüsü’nün 8. maddesi uyarınca bir karar vermesinden sonra itiraz hakkının doğacağı ifade edildi. T24’ün haberine göre, İsrail’in mahkemeye yargı yetkisini vermemiş olmasının, UCM’nin soruşturma yetkisini ortadan kaldırmayacağı kaydedilen yanıtta, mahkemenin Filistin topraklarında işlenen suçlar bakımından yargı yetkisi kullanabilmesi için Filistin’in, UCM’yi yetkilendirmiş olmasının yeterli olduğu ifade edildi. Savcılığın cevabında, yetki itirazını ele alan Daire’den talebi ivedilikle karara bağlamasını ve itirazın reddine karar vermesi istendi.

Haber Merkezi