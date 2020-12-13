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14 ARALIK 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

“Yasak devam edemez” demiştik

13 Aralık 2020, Pazar 23:25
​Önceki dönem milletvekili Martha Bissman 06.01.2020’de Yeni Asya’ya “Başörtüsü yasağı AYM’den döner” demişti.

Başörtüsü yasağı devam edemez
Said Nursî’nin sözü bugün çok daha fazla geçerli

Avusturya‘da başörtü yasağını protesto etmek için parlamentoda başörtüsü takarak yaptığı konuşmayla dikkatleri üzerinde toplayan Martha Bissmann Yeni Asya’nın sorularını cevaplandırmıştı.

İlkokulda başörtüsü yasağının yaygınlaşacağını ve toplumun diğer alanlarına da yayılacağını düşünüyor musunuz? Sorusuna karşı Bissmann şunları kaydetmişti, “Zannetmiyorum. Neticede aklın galip geleceğini düşünüyorum. Birkaç gün önce gazetelerde Mayısta yürürlüğe giren başörtüsü yasağından bugüne toplam sadece beş hadise yaşandığı yazıldı. Kanunen para cezası olması gerekiyor, ama bir tane bile ceza yok. Çünkü bu beş olayda da velilerle bir defa görüşme yeterli olmuş. Şimdi düşünmemiz gerek, meclisten kanun geçmeden önce bütün gazetelerde ve televizyon kanallarında skandal yapıldı. ‘Kız çocuklarının zorla başları örtülüyor’ diye çok yaygara yaptılar. “Okullarda başörtüsü yasağı, çünkü Müslüman aileler çocuklarını zorla örtüyorlar” şeklinde. Ama işin doğrusu bütün Avusturya’da sadece beş. Yani bu kadar önemsiz. Çölde sauna veya Antarktika’da buzluk gibi bu yasa, tamamen gereksiz. Halk oylamasının her zaman siyasete etkisi/baskısı olur. Böylece meclis karar verebilir. Yani iki türlü sonuç olabilir: Ya karar geri alınır veyahut Anayasa Mahkemesine gider. Neticede bu kanun o kadar anlamsız ki, başörtülü çocuk sayısı zaten yok denecek kadar az”

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