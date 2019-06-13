Yemen’de 4 ayda 10 bin kolera vak’ası

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Yemen’de 4 ayda yaklaşık 10 bin kolera vak’ası görüldüğünü açıkladı.

MSF Yemen Ofisi’nin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, Yemen’in çeşitli bölgelerinde MSF’ye bağlı sağlık kurumlarının, bu yılın ilk 4 ayında yaklaşık 10 bin kolera vak’ası tesbit ettiği belirtildi. Açıklamada ayrıca sağlık sektörünün çöktüğü Yemen’de hastaların vaktinde gereken sağlık hizmetini alamadığı ifade edildi. Uzun süredir siyasî istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen’de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014’ten bu yana başşehir Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015’ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor. Yemen’de yaklaşık 5 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi öldü. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen’de iç savaş dolayısıyla büyüyen insanî kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

Okunma Sayısı: 95

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.