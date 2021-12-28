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28 ARALIK 2021 SALI - YIL: 52

Yemen’de en sıcak cephe, petrol zengini Marib

28 Aralık 2021, Salı
YEMEN’DEKİ ÇATIŞMALARDA 2021’İN EN SICAK CEPHESİ PETROL ZENGİNİ MARİB OLDU. HEM HÜKÜMET GÜÇLERİNİN HEM DE HUSİLERİN AĞIR İNSANÎ VE MADDÎ KAYIPLAR VERMESİNE SEBEP OLAN SICAK ÇATIŞMALARIN MERKEZİ MARİB’DE ON BİNLERCE KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ.

Yemen’de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun destek verdiği hükümet güçleri arasında 7 yıldır süregelen çatışmalar, 2021’de ülkenin petrol ve doğal gaz zengini Marib vilayetinde yoğunlaştı. Ülkede 2014’te patlak veren iç savaşın sona erdirilmesi için Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere uluslar arası alanda atılan diplomatik adımlara rağmen Yemen’deki sıcak çatışmalar ve askerî tırmanış bu yıl da dinmedi.İç savaş öncesi Yemen’in birçok şehrine elektrik sağlayan önemli bir santral görevi gören Marib, 2021’in başından bu yana hükümet güçleri ile Husiler arasındaki şiddetli çatışmaların en sıcak cephesi haline geldi.

En ağır yük sivillere kaldı 

Husıler, başşehir Sana’nın 173 kilometrekuzeydoğusundayeralan Marib’e saldırılarını Şubat 2021’de yoğunlaştırmayabaşladı.Şubatayından itibaren şehirde şiddeti her geçen gün daha da artarak devam eden çatışmalarağır kayıplara yol açarken,en ağır yüke yine siviller maruz kaldı. Hem hükümet güçlerinin hem de Husilerin ağır insanî ve maddî kayıplar vermesine sebep olan sıcak çatışmaların merkezi Marib’de on binlerce kişi yerinden edildi. Husiler, petrol ve doğal gaz yataklarının bulunduğu Marib’i ele geçirmek için bütün yıl boyunca yoğun saldırılar düzenledi. Buarada,BM,Marib’deki çatışmaların devam etmesi durumunda şehirde yaşayan bir milyonu aşkın sığınmacının hayatının tehlikedeolduğuuyarısındabulundu.BMGK da Husilere insanî açıdan korkunç sonuçları olacağı uyarısında bulunarak Marib’e yönelik saldırılarını durdurmaya çağırdı.

AA

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