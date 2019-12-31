Yemen'de Husiler resmi parayı yasakladı

İç savaşın yaşandığı Yemen'de yetkililer, başkent Sana’da dahil olmak üzere Husilerin kontrolü altındaki bölgelerde yaşayan memur ve emeklilerin, devletin resmi parasının yasaklamasından ötürü maaşlarını alamadıklarını duyurdu.

Yetkililer, İran destekli Husiler'in Yemen Merkez Bankası'nın son üç yıl içinde bastığı Yemen riyallerini kullanmayı yasakladığını, bunun yerine ise halkı eski para birimi veya yarattıkları elektronik riyali kullanmaya zorladıklarını belirtti.

Ayrıca Maliye Bakanlığı, para yasağı nedeniyle Husilerin kontrolündeki bölgelerde bankacılık faaliyetlerinin durma noktasına geldiğini, sadece bu ay yaklaşık 40 bin emeklinin de dahil olduğu on binlerce kişinin ihtiyaç duyduğu maaşlarını alamadığını açıkladı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın devam ettiği Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.