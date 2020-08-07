Yemen'de sel felaketi: 14 ölü

Yemen'in başkenti Sana ve Rime illerinde yoğun yağışların sebep olduğu sel sonucu 14 kişi vefat etti.

Yemen'de, Husilere bağlı sözde Sana Valisi Hammud Ubad, El-Mesira televizyonuna yaptığı açıklamada, kentte gece etkili olan yağışın, Nekam bölgesindeki Es-Sedd Mahallesi'ni sular altında bırakması sonucu 3 kişinin öldüğünü söyledi. Ubad, şiddetli yağış nedeniyle iletişim ve internet hizmetlerinin zarar gördüğünü belirtti. Öte yandan, yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Rime iline bağlı El-Caferiye ve El-Cebin ilçelerinde de sel felaketi nedeniyle iki evin yıkılması sonucu 6'sı kadın 11 kişi vefat etti. AA

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