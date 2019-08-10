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Yemen kötüye gidiyor

10 Ağustos 2019, Cumartesi 23:04
Yemen’deki çatışmalar sebebiyle geçici başşehir Aden’de insanÎ durum kötüye gidiyor.

Yemen’in güneyindeki geçici başşehir Aden’de, hükümete bağlı güçler ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi bünyesindeki Hizam Emni güçleri arasında çıkan çatışmalar dolayısıyla şehirde insanî durum kötüye gidiyor.

Aden’deki elektrik ve su kurumu, Çarşamba gününden bu yana aralıklarla devam eden çatışmalar dolayısıyla elektrik ve su dağıtımının tamamen durma noktasına geldiği uyarısında bulundu. Elektrik kurumundan yapılan yazılı açıklamada, yakıtın azalması nedeniyle elektrik santrallerinin çalışamaz duruma geldiği belirtildi.

Yaşanan çatışmalar ve yolların tamamen kapatılması dolayısıyla Aden’e bağlı Eş-Şaab, El-Mansura ve Hur Mekser şehirlerindeki elektrik santrallerine yakıt taşıyan tankerlerin El-Bureyka şehrindeki Aden Rafinerisi’nden çıkamadığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca, yakıt temin edilememesi halinde elektrik santrallerinin ilerleyen saatlerde birbiri ardına hizmet dışı kalacağı, bunun hasta ve yaralılarla dolu hastanelerde durumu zorlaştıracağı vurgulandı.

Gıda yardımı tekrar başlayacak

Birleşmiş Milletler, Yemen’in başşehri Sana’da iki aylık bir aranın ardından gıda yardımlarına yeniden başlanacağını duyurdu. Dünya Gıda Programı (WFP) Sözcüsü Herve Verhoosel Cenevre’de yaptığı açıklamada “WFP Kurban Bayramı’nı müteakip Sana kentinde, son iki ayda WFP’den gıda yardımı almamış olan 850 bin kişiye gıda yardımlarını tekrar başlatacak” dedi. BM 24 milyondan fazla insanın yaşadığı Yemen’deki krizi dünyanın en ağır insanî krizlerinden biri olarak tanımlıyor ve nüfusun yüzde 80’inin yardıma ihtiyacı olduğunu kaydediyor.

AA

Etiketler: yemen
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