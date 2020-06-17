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17 HAZİRAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Yeni vakalar Çin ve Güney Kore'yi alarma geçirdi!

17 Haziran 2020, Çarşamba 12:28
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 44, Güney Kore'de 43 yeni vaka tespit edildi.

Ulusal Sağlık Komisyonu verilerine göre, ülkede son 24 saatte kaydedilen 44 yeni vakanın 31'i başkent Pekin'de görüldü.

Böylelikle Pekin'de 12 Haziran'dan bu yana tespit edilen vaka sayısı 137'ye yükselmiş oldu.

Pekin'deki vakaların çoğu, son günlerdeki vakaların odağındaki Şinfadi toptancı gıda pazarı çevresinde saptandı.

Yeni saptanan vakaların 11'inin yurt dışı kaynaklı olduğu belirlendi.

Ülkede son 24 saatte virüsten ölen bulunmadığı bildirildi.

Şinfadi toptancı gıda pazarı çevresinde önceki gün karantina tedbirleri alan yetkililer pazarı kapatıp tüm çalışanların test edilmesi talimatını vermiş ve pazar çevresinde yaşayan 46 bin kişinin test edileceğini duyurmuştu.

Pekin'de uçuşlar iptal edildi

Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre, Başkent Pekin Uluslararası Havalimanı ve Pekin Daşing Uluslararası Havalimanı'ndan yapılacak 1255 uçuş iptal edildi.

Pekin'de toptan gıda pazarı Şinfadi kaynaklı vakaların artması nedeniyle dün kentteki alarm seviyesi "üçüncü" seviyeden "ikinci" seviyeye yükseltilmişti.

Söz konusu bu karar kapsamında, tüm okullarda eğitime ara verilmiş ve Başkent Pekin Uluslararası Havalimanı ile Pekin Daşing Uluslararası Havalimanı'ndan yapılan eyaletler arası seferlerin durdurulmuştu.

Yetkililer, daha önce Kovid-19 vakalarında artış görülen Pekin'de yeniden seyahat kısıtlamasına başlamış; vakaların büyük bir kısmının saptandığı Şinfadi toptancı gıda pazarı ile yakınlarındaki bir pazarın çevresi gibi yüksek risk bölgesinde yaşayanların, Pekin'den ayrılmalarını yasaklamıştı.

Taksicilerin de müşterilerini kent dışına çıkarmaları yasaklanırken, otobüs, tren ve metrolara belirli sayıda yolcu taşıma sınırlaması ve maske takılması kuralı getirilmişti.

Çin ana karasında şimdiye kadar 83 bin 265 kişide tespit edilen Kovid-19 nedeniyle 4 bin 634 kişi öldü.

Güney Kore'de vaka sayısı 12 bin 198'e yükseldi

Yonhap ajansının Güney Kore Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezlerine dayandırdığı haberine göre, ülkede son 24 saatte 43 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yeni saptanan vakaların 12'sinin yurt dışı kaynaklı olduğu kaydedildi.

Ayrıca vakaların 25'i başkent Seul ve komşusu Gyeonggi eyaletinde saptandı. Böylelikle bir aydan uzun bir süredir ilk kez Seul dışında bir bölgede toplu vakalar görülmüş oldu.

Son zamanlarda görülen vakaların çoğunluğu gece kulüpleri ve kiliseye gidenlerin yanı sıra bir e-ticaret şirketinin antreposunda çalışanlar ve pazarlamacılarda tespit edildi.

E-ticaret şirketinin antreposundaki vakalar 152'ye, Seul'un batısındaki spor salonundakiler 66'ya ve Seul'daki bir yaşlı bakım merkeziyle bağlantılı olanlar da 22'ye yükseldi.

Güney Kore Sağlık Bakanlığı yetkilisi Yoon Tae Ho, Seul'un büyük bir salgın yaşanması ihtimaline karşı hazırlık yaptıklarını açıkladı.

Yoon, yeteri kadar koruyucu giysi ve test kiti bulunduracaklarını söyledi.

Ülkede Kovid-19 vakası sayısının 12 bin 198'e yükseldiği belirtilirken, bir kişinin daha ölmesiyle ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 279'a yükseldi.

Kovid-19'a yakalanan 10 bin 774 kişinin iyileştiği Güney Kore'de, tedavisi süren 1145 aktif Kovid-19 vakası bulunuyor.

AA

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