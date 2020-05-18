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Yeni vakaların gözlemlendiği Çin ve Güney Kore'den son gelişmeler

18 Mayıs 2020, Pazartesi 13:33
Çin ana karasında son 24 saatte 7 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edilirken, Güney Kore'de 15 yeni vakaya rastlandı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonunun yazılı açıklamasında, ülkede son 24 saatte 4'ü yurt dışı kaynaklı 7 yeni Kovid-19 vakasına rastlandığı belirtilirken, virüse bağlı yeni can kaybı olmadığı bildirildi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin ana karasında toplam Kovid-19 vaka sayısı 82 bin 954'e yükselirken, ülkede bugüne kadar virüs nedeniyle 4 bin 634 kişi öldü, virüse yakalanan 78 bin 238 kişi iyileşti.

Şikayet dilekçelerinin verildiği ofisler kapalı kalacak

Çin Ulusal Şikayet Direktörlüğünden yapılan açıklamada, kişilerin şikayetlerini bildirmek için başvurdukları Pekin'deki merkezi hükümet dilekçe ofislerinin, bir süre boyunca Kovid-19 kontrol önlemi kapsamında kapalı kalacağı belirtildi.

Açıklamada, şikayetlerin, telefon, internet veya mail yoluyla yapılabileceği ifade edildi.

Yeni tip koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de vaka sayıları azaldıkça okullar, iş yerleri, fabrikalar yeniden açılmaya başlamıştı.

Güney Kore'de vaka sayısı 11 bin 65'e yükseldi

Yonhap ajansının haberine göre, Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden yapılan açıklamada, Güney Kore'de son 24 saatte 15 yeni Kovid-19 vakası görüldüğü ve ülkedeki toplam vaka sayısının 11 bin 65'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, 1 kişinin daha ölmesiyle ülkede yeni tip koronavirüse bağlı can kayıplarının 263'e çıktığı bildirildi.

Sağlık yetkilileri, önceki hafta Kovid-19 testi pozitif çıkan 29 yaşındaki bir kişinin, ay başında başkent Seul'ün Itaewon bölgesinde gittiği gece kulüpleri ve barlarla bağlantılı vaka sayısının 170 civarında olduğunu açıkladı.

Gece kulüpleri kapatılmıştı

Seul'de, 1 Mayıs'ta 5 gece kulübü ve bara giden ve Kovid-19 testi 6 Mayıs'ta pozitif çıkan bu kişiyle bağlantılı vaka sayılarının artması üzerine 9 Mayıs'ta başkentteki gece kulüplerinin kapatılmasına karar verilmişti.

Güney Kore Sağlık Bakanı Yardımcısı, bu hastanın temas ettiği kişilerin izinin sürüldüğünü ve gelecek günlerde enfekte kişi sayısının artabileceğini söylemişti.

Hastanın, ay başında gittiği gece kulüplerini yaklaşık 1500 kişinin ziyaret ettiği kaydedilmişti.

AA

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