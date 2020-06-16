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16 HAZİRAN 2020 SALI - YIL: 51

Yeni Zelanda’da 25 gün sonra yeni vaka gözlemlendi

16 Haziran 2020, Salı 10:49
Kovid-19 yayılmasına karşı aldığı sıkı tedbirlerle vaka sayısını sıfırlayan Yeni Zelanda’da 25 günün ardından 2 kişide virüs tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Ashley Bloomfield, 7 Haziran’da İngiltere’den Yeni Zelanda'ya gelen aynı aileden 30'lu ve 40'lı yaşlarda 2 kadında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıkladı.

İngiltere-Doha ve Avustralya’nın Brisbane kenti üzerinden aktarmalı olarak ülkeye gelen ve karantina altında tutulan kadınlarla ilgili Avustralya makamlarını bilgilendirdiklerini belirten Bloomfield, "Yeni bir vaka umduğumuz bir şey değildi ama aynı zamanda beklediğimiz ve ona göre de hazırlıklı olduğumuz bir şeydi." ifadesini kullandı.

2 hastanın aile bireylerinden biriyle temasta bulunduklarını bildiren Bloomfield, söz konusu kişinin de Kovid-19 testine tabi tutularak karantinaya alındığını söyledi.

Virüsün ortaya çıkmasıyla kendi vatandaşları hariç ülkeye tüm girişleri durduran ve aldığı sıkı tedbirlerle virüse karşı zafer elde eden Yeni Zelanda’da geçen hafta (8 Haziran) tüm hastaların iyileştiği açıklanmıştı.

Mart ayından itibaren getirilen sıkı yasak ve kısıtlamaların yerine daha çok çalışma ve seyahat serbestisi getiren 1. seviyedeki kuralların yürürlükte olduğu ülkede, yurt dışından dönenlere 14 günlük karantina süresinde 2 kez Kovid-19 testi uygulanıyor.

Yeni Zelanda’da Kovid-19 tespit edilen 1506 kişiden 1482’si iyileşmiş, 22'si ölmüştü.

AA

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