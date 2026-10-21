Yeni Zelanda muhalefetinden İsrail'in Pasifik Forumu Ortaklığına sert tepki!

Yeni Zelanda'da ana muhalefetteki İşçi Partisi, İsrail'in Pasifik Adaları Forumu'na (PIF) "kalkınma ortağı" olarak kabul edilmesine çok sert tepki gösterdi. Muhalefet, Başbakan Christopher Luxon'dan acil açıklama bekliyor.

Yeni Zelanda siyaseti, İsrail'in bölgesel bir örgüte ortak kabul edilmesiyle hareketlendi. Ülkenin ana muhalefet partisi olan İşçi Partisi, İsrail’in Pasifik Adaları Forumu (PIF) bünyesine "kalkınma ortağı" olarak katılmasına karşı çıkarak hükümete tepki gösterdi.

Radio New Zealand'ın (RNZ) aktardığı bilgilere göre; İşçi Partisi Dış İlişkiler Sözcüsü Vanushi Walters, İsrail'in katılım kararını sert bir dille eleştirdi. Walters, kendi partilerinin iktidarda olması halinde İsrail’in bu ortaklığına kesinlikle karşı çıkacaklarını ve engelleyeceklerini vurguladı.

"Netanyahu gelirse tutuklanacak demişti"

Muhalefet Sözcüsü Walters, Başbakan Christopher Luxon’a geçmişteki sözlerini hatırlatarak yüklendi. Luxon'ın daha önce, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Yeni Zelanda'ya gelirse tutuklanacak" şeklinde bir açıklaması olduğunu iddia eden Walters, hükümetin İsrail’in bu ortaklığına itiraz etmek adına hangi diplomatik adımları attığını kamuoyuna açıklaması gerektiğini söyledi.

Başbakan Luxon: "Karar bizim değil, Forumun"

Yükselen tepkilerin ardından kameraların karşısına geçen Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon ise topu foruma attı. Luxon, İsrail'in kalkınma ortağı olarak kabul edilmesi kararının Yeni Zelanda hükümetine değil, tamamen Pasifik Adaları Forumu'nun (PIF) kendi kurumsal iradesine ait olduğunu savundu.

Palau'daki Liderler Zirvesinde kabul edildi

İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada da sürecin detayları doğrulandı. Açıklamada, geçen ay Palau'da düzenlenen PIF Liderler Toplantısı'nda alınan karar kapsamında, İsrail'in resmen PIF'e "kalkınma ortağı" olarak kabul edildiği aktarıldı.

Pasifik bölgesindeki bu diplomatik hamlenin, Yeni Zelanda iç siyasetindeki artçı şoklarının bir süre daha devam etmesi bekleniyor.