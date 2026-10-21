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21 EKİM 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

İran'dan ABD ve İsrail'e gözdağı: "Bombaların babasını tanıtacağız"

21 Ekim 2026, Çarşamba 12:08
İran Devrim Muhafızları Ordusu, askeri teknolojide yeni bir aşamaya geçtiklerini duyurdu. Sözcü Hüseyin Muhibbi, ABD'nin "Bombaların Anası" hamlesine karşı, "Bombaların Babası"nı tanıtmaya hazırlandıklarını açıkladı.

İran askeri kanadından bölgedeki dengeleri değiştirecek kritik bir çıkış geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, ülkesinin savunma ve saldırı sanayisindeki son gelişmeler hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.

"Düşman için tamamen yeni bir şey"

ABD’nin daha önce askeri operasyonlarında kullandığı ve "Bombaların Anası" (MOAB) olarak bilinen devasa konvansiyonel bombaya atıfta bulunan Muhibbi, İran'ın buna misilleme niteliğinde bir teknoloji geliştirdiğini söyledi. Muhibbi, "Bombaların babasını tanıtma aşamasındayız. Bu, düşman için tamamen yeni bir şey" ifadelerini kullandı.

Füze stokları 1,5 kat arttı

İran'ın füze gücündeki fahiş artışa da dikkat çeken Sözcü, İsrail ile yaşanan 12 günlük çatışma sürecinin ardından askeri tahkimatın hız kazandığını belirtti. Muhibbi'nin açıklamalarına göre, Haziran 2025'teki gerilimin ardından ülkenin füze envanteri 1,5 katına çıkarıldı.

Menzil ve isabet oranı artırıldı

Sadece nicelik olarak değil, nitelik olarak da büyük bir sıçrama yaşadıklarını öne süren İranlı Sözcü, yeni nesil füzelerin kabiliyetleri hakkında şu bilgileri paylaştı:

  • Yüksek Tahrip Gücü: Yeni üretilen füzelerin yıkım etkisi eski modellere göre çok daha yüksek.
  • Artırılmış Menzil: Füzelerin ulaşabildiği mesafe sınırları genişletildi.
  • Tam İsabet (Nokta Atışı): Yapılan teknolojik modernizasyonla birlikte füzelerin hedefi vurma ve isabet oranları maksimum seviyeye çıkarıldı.

Batılı askeri uzmanların ve istihbarat raporlarının, İran'ın bu yeni "Bombaların Babası" iddiasına ve füze kapasitesindeki artış açıklamalarına ne cevap vereceği ise merak konusu.

AA

Etiketler: İran, İran Devrim Muhafızları, Bombaların Babası, Hüseyin Muhibbi, İran Füze Programı, İran İsrail, Son Dakika Dünya, Askeri Teknoloji, MOAB
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  • Halim Selim

    21.10.2026 13:57:19

    Hayırlısıyla savaşlar bir bitseydi

Risale-i Nur Külliyatı

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