Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Biz seni ancak âlemlere bir rahmet olarak gönderdik. Enbiyâ Suresi: 107 HADİS: Hz. Peygambere sevindirici bir haber geldiğinde Allah'a şükür için secdeye kapanırdı. Camiü’s-Sağir, No: 3121

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