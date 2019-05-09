'Yeryüzü kaynaklarını en hızlı AB vatandaşları tüketiyor'

Avrupa Birliği vatandaşlarının yeryüzü kaynaklarını koruma ve sürdürülebilir bir tüketim politikası oluşturmada oldukça başarısız olduğu ortaya çıktı.

Dünyada doğa ve çevre koruması konusunda çalışmalar yapan "World Wildlife Fund" ve "Global Footprint Network" tarafından ortak yapılan araştırmaya göre, AB vatandaşları yer yüzü kaynaklarını tüketme hızı, kaynakların yenilenebilir olma hızının çok ötesine geçti.

Raporda, “Her bir ortalama AB vatandaşının tükettiği gibi herkes tüketse, 2,8 adet dünyaya ihtiyaç duyulur.” deniliyor.

AB liderlerinin gelecek 5 yılın öncelikli politikalarını gözden geçirmek için Romanya’nın Sibiu kasabasında yapacakları toplantı öncesinde yayınlanan rapor, üye ülkelerin hiç birisininin sürdürülebilir bir tüketici politikası da olmadığını ortaya koydu.

“AB’nin bütün ülkeleri, gezegenimizin zenginliklerinin ötesinde yaşıyor” denilen ortak raporda, “AB vatandaşlarının, yenilenebilir AB ekolojik sistemlerinin iki mislisini kullandığı” uyarısı yapıldı.

Lüksemburg listenin ilk sırasında

Yeryüzü nüfusunun yüzde 7’sini teşkil eden AB ülkelerinin, gezegenimizin biyo kapasitesinin yüzde 20’sini kullandığı kaydedilen raporda Lüksemburg, yeryüzü kaynaklarını en hızlı tüketen üye ülke olarak gösterildi.

Bu ülke vatandaşları, bir yıl içinde tüketmeleri gereken kaynakları 46 gün içinde tüketerek, kara listenin ilk sırasında yer aldı.