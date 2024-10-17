Yıkım görülmemiş boyutta

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail’in saldırıları altındaki Gazze Şeridi’ndeki yıkımın daha önce görülmemiş boyutta olduğunu ve altyapının yüzde 60-70’inin yıkıldığının varsayıldığını söyledi.

Lazzarini, Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlediği basın toplantısında, Orta Doğu’daki mevcut durum ve insani yardımlar konusundaki zorluklara ilişkin bilgi verdi. Bir yıldan bu yana hiçbir gazetecinin Gazze Şeridi’ne girmesine izin verilmediğini ifade eden Lazzarini, “Bu nedenle bilgi edinmek zor.” dedi.

Yerel muhabirlerin ya da yardım kuruluşu çalışanlarının sahada faaliyet gösterdiklerini söyleyen Lazzarini, uluslararası gazetecilerin Gazze’ye girişinin sağlanmasının önemli olduğunu kaydetti.

Hayatta kalmak için büyük zorluk yaşıyorlar

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, “İnsanlar gerçekten hayatta kalmak için mümkün olan en büyük zorluğu yaşıyor. Hastalıklara, bölgedeki açlığa karşı mücadele etmek zorundalar. Gazze’deki insanlar tüm cephelerde ileri geri itildiler.” diye konuştu. Halkın çoğu kez zorla yerlerinden edildiklerine ve Gazze’de halihazırda güvenli yer olmadığına işaret eden Lazzarini, insanların, çocukların öldürüldüğünü, can kaybı sayılarının yüksek olduğunu ve yetim çocukların bulunduğunu anlattı. Lazzarini, yardım kuruluşu çalışanlarının ve sağlık çalışanlarının da öldürüldüğünü belirterek “Gazze’deki yıkım daha önce görülmemiş boyutta. Gazze Şeridi’ndeki altyapının yüzde 60-70’inin yıkıldığı varsayılıyor.” dedi.

Çocuklar derin travma geçiriyor

Savaştan en fazla çocukların etkilendiğini aktaran Lazzarini, 1 milyon kişinin 18 yaşında altında olduğunu, ilk ve ortaokul çağındaki 600-700 bin çocuğun yıkım içinde yaşadığını ifade etti. “(Çocuklar) derin travma geçiriyorlar.” diyen Lazzarini, çocukların eğitimlerinin bir-iki yılını kaybettiklerini, bu yüzden daha önce Gazze Şeridi’nde eğitim imkanlarının da sağlanması çağrısında bulunduğunu anımsattı.