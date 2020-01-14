Yolsuzluk ‘kopyayla’ başlıyor

14 Ocak 2020, Salı 00:47
Yolsuzluğun en yaygın görüldüğü Avrupa ülkelerinden Hırvatistan’da, Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitarović’ten dikkat çekici bir toplumsal eleştiri geldi.
“Çoğu zaman yolsuzluğun ne olduğunun bile farkında değiliz” diyen Grabar-Kitarović, sınavlarda kopya çeken çocukların bile ülkede kahraman gibi görüldüğünü söyledi. Gazete Duvar’ın haberine göre, Grabar-Kitarović, yolsuzluğun Hırvatistan toplumunun ‘içine işlediğini’, derslerinde başarılı olan çocukların ‘aşırı derecede çalışkan’, sınavları kopya çekerek geçenlerinse ‘kahraman’ olarak tanımlandığı tespitini yapıp şu ifadeleri kullandı: “Yolsuzluk çocuklarla başlıyor. Sistemin etrafından dolanmanın yollarını arıyorlar – ve bu siyasetle sınırlı değil” dedi. Başkent Zagreb’de bir konferansta konuşan Grabar-Kitarović, “Çoğu zaman yolsuzluğun ne olduğunun bile farkında değiliz. Bir doktora gittiğinizde herkes en azından çiçek, çikolata veya bu tür şeyler götürmenizi bekliyor; adet böyle. Kısa süre önce annem hastaneye yattı, arkadaşlarım hemşirelere neden bir şey götürmediğimi soruyor, beklentinin bu yönde olduğunu söylüyordu” dedi.
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