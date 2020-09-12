Yunan polisinden mültecilere biber gazlı müdahale

Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki aşırı yoğun mülteci kampı Moria yanınca sokakta kalan göçmenler protesto düzenledi. Dört gecedir sokakta yatan mültecilere polis biber gazı ile müdahale etti.

Sığınmacılar inşa edilen yeni kampa yerleştirilmek yerine "özgürlük" istediklerini söyledi. Bazı göçmenler gösteri sırasında "Avrupa nerede" diye slogan atarken bazılarının da "Kampa hayır, özgürlük!" şeklinde bağırdığı duyuldu. Göstericiler kendilerini çevreleyen güvenlik güçlerinden Midilli Adası'ndan çıkmalarına müsaade edilmesini istedi. Polisin gazla müdahale ettiği bölgede sığınmacıların yol kenarlarına derme çatma inşa ettiği çadırlar bulunuyordu. Moria kampı 2 bin 750 kişi için tasarlanmıştı. Ancak Yunan yetkililer Midilli Adası'ndaki bu kampa 12 binden fazla sığınmacıyı yerleştirdi. Moria kampı Avrupa Birliği'nin mülteci politikasının çöktüğünü gösteren bir sembol olarak kabul ediliyor. Yunan yetkililer çarşamba ve perşembe günleri yaşanan yangınların Covid-19 ile mücadele kapsamında Moria kampında alınan yeni önlemlere ve izolasyona öfkelenen sığınmacılar tarafından çıkarıldığını iddia ediyor. Euronews Türkçe

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