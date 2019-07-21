"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 TEMMUZ 2019 PAZAR - YIL: 50

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten dikkat çeken Türkiye mesajları

21 Temmuz 2019, Pazar 10:17
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, hükümet programının görüşüleceği Meclis Genel Kurulunda konuşma yaptı.

"Öfkeli bir retorikten uzak durarak" uluslararası hukuk ve dostane iş birliği yönünde ilerlemek istediklerini belirten Miçotakis, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Cesur adımlar atacağımız ortak bir yaklaşım için Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulunuyorum." şeklinde konuştu.

Miçotakis, "Bu coğrafyada birlikte yaşıyoruz. Gereksiz gerginlikler ve silahlanma yarışı iki ülkeyi de değerli kaynaklarından mahrum ediyor. Bunlar ülkelerimizin yararına kullanılabilir." ifadelerini kullandı.

Ülkede 7 Temmuz'da düzenlenen erken genel seçimlerde Yeni Demokrasi (ND) partisi tek başına iktidara gelirken, Miçotakis başbakanlık koltuğuna oturmuştu.

Çarşamba günü yeni üyelerinin yemin töreniyle açılan Mecliste, hükümet programının tartışılmasının ardından hükümetin güven oyu alması bekleniyor.

AA

Etiketler: yunanistan, miçotakis
Okunma Sayısı: 108
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Lufthansa, Kahire'ye uçuşları askıya aldığını açıkladı

    Adaylar KPSS Alan Bilgisi 3. oturumunda

    Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten dikkat çeken Türkiye mesajları

    Nijerya'da kaçırılan Türk sayısı 14'e yükseldi

    Eğitimde utandıran tablo

    Merkez sağ ihtiyacı büyüdü

    Prim mağduriyeti

    Suudi Arabistan, İran'ın petrol tankerini serbest bıraktı

    Moskova'da 10 binden fazla kişi sokaklara döküldü

    Çin, dini haklara saygılı olduğunu iddia ediyor

    Jeremy Hunt, Cevad Zarif ile görüştü

    Afganistan'da saldırı: 10 ölü var

    Çaykur'dan organik yaş çay fiyatıyla ilgili açıklama

    Twitter, İran merkezli 3 ajansın hesabını askıya aldı

    Macron'a 'bakan' dayanmıyor

    'ABD, Kudüs'ün Yahudileştirilmesine büyük destek veriyor'

    İngiltere ile İran arasında gerilim tırmanıyor

    Erbil'de Türk Başkonsolosluk çalışanını şehit eden 4 terörist yakalandı

    İngiltere: İran, gemilerimize el koyarak tehlikeli yolu tercih etti

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Cemaatlerden elinizi çekin
    Hüseyin Şahinoğlu

    Harama nazar konusunda Bediüzzaman’ın hassasiyeti
    Genel

    Eğitimde utandıran tablo
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Muhammed Taha Gültekin (Hafız Taha Hoca) Bediüzzaman’ı anlatıyor
    Ali Derviş TÜRKMEN

    Ankara için okuma vakti
    Mehmet KARA

    Çamurunuz tutmaz!
    Cenk ÇALIK

    Yeni Asya poşetinin hizmeti
    Genel

    Merkez sağ ihtiyacı büyüdü
    Fatih Yokuş

    Yaşlı amca Kur’ân öğreniyor
    Genel

    Bayım

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.