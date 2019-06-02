Yunanistan'da seçmenler sandık başında

Yunanistan'da halk, bölge valileri ve belediye başkanlarını belirleyecek yerel seçimlerin ikinci turu için sandık başına gitti.

Yunanistan'da, bölge valileri ve belediye başkanlarını belirleyecek yerel seçimlerin ikinci turu için oy kullanma işlemi başladı. Ülkedeki 13 eyaletin 7'si ve 332 belediyenin 229'unda yeni yerel yöneticilerini belirlemek için seçmenler oy kullanıyor. 27 bin 659 sandıkta devam eden oy verme işlemi, yerel saatle 19.00'da sona erecek. İlk turda belirlenemeyen eyalet ve belediyelerde en yüksek oy oranına sahip iki aday, ikinci turda yarışıyor. AA

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