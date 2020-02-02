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Yüzyılın ihanetine tepki ve protestolar devam ediyor

02 Şubat 2020, Pazar 02:19
İsrail'in kuzeyinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinliler, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde Orta Doğu barış planını protesto etti.

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Baka El-Garbiyye kentinde toplanan çok sayıda İsrail vatandaşı Filistinliler, plana tepki göstermek amacıyla yürüyüş düzenledi. Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, İngilizce, Arapça ve İbranice "Plana Hayır" pankartları açtı.

İsrail Meclisindeki Filistin asıllı milletvekillerinin de destek verdiği yürüyüşte sık sık "ABD'nin ve Suudi Arabistan'ın parası, Kudüs'ü satın almaya yetmez", "Kudüs bizimdir" sloganları atıldı.

"Bu plan, İsrail sınırları içinde yaşayan Filistinlilere karşı son derece ırkçı"

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu ve İsrail Meclisindeki en büyük üçüncü grup olan Ortak Arap Listesi Bloku Milletvekili Sami Ebu Şahid, yaptığı açıklamada, Trump'ın sözde barış planına tepki gösterdi.

Sözde barış planına tepki göstermek amacıyla söz konusu yürüyüşün düzenlendiğini belirten Ebu Şahid, "Trump'ın planını bir anlaşma olarak değil, Filistinlilerin bağımsız devlete sahip olma hayalini bitirmeyi deneyen komplosu olarak görüyoruz." dedi.

Ebu Şahid, planda İsrail sınırları içinde kalan ve İsrail vatandaşı Filistinlilerin ağırlıkta olduğu bölgelerin de takas edilerek burada yaşayanların vatandaşlıklarını ellerinden almayı amaçladığını dile getirerek, "Bu plan, İsrail sınırları içinde yaşayan Filistinlilere karşı son derece ırkçı. Amerikan Başkanı'nın, İsrail'de yaşayan 300 bin Filistinlinin gelecekte nerede ve nasıl yaşayacağına karar verdiği ırkçı bir plan ve buna karşıyız." diye konuştu.

"Filistinliler, İsrail'deki siyasi haritayı değiştirecek"

Ebu Şahid, Trump'ın sözde barış planını açıkladığı Beyaz Saray'daki toplantıya İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu da davet etmesine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Trump'ın bu ırkçı planı açıkladığı toplantıya Netanyahu'yu davet etmesi, onu (Netanyahu) İsrail'de yapılacak seçimlerde desteklediği anlamına geliyor. Netanyahu'nun bu sefer seçimi kaybedeceğine inanıyorum. Tabii bu Arapların oyuna bağlı. Arapların oyu İsrail'deki siyasi haritayı değiştirecek."

İsrail'de 2 Mart'ta yapılacak seçimlerin sonucuna, İsrail vatandaşı Filistinlilerin oy kullanma oranının etkisinin olacağı yorumu yapılıyor.

AA

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