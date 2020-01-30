TRUMP’IN NETANYAHU İLE BİRLİKTE AÇIKLADIĞI VE KUDÜS’ÜN TAMAMINI İSRAİL’İN BAŞKENTİ İLAN EDEN “FİLİSTİN’İ TASFİYE” PLANI DÜNYADA DESTEK BULMADI, TEPKİ ALDI.

İki devletli çözüm

BM Genel Sekreteri Guterres, sorunu uluslararası hukuk, ikili anlaşmalar ve 1967 sınırları dahilinde barış içinde yan yana var olacak iki devletli çözüm temelinde çözmeyi esas alan pozisyonlarını devam ettireceklerini açıkladı.

AB’yi bağlamaz

İsveç: Plan bizi ve AB’yi bağlamıyor. Almanya: Plan önemli sorulara yol açtı. Ürdün: Tehlikeli sonuçlara yol açar. Irak: İslam ülkeleri kararlı duruş sergilesin. Katar: Kudüssüz ve Filistinsiz barış olmaz.

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Yüzyılın ihanetine tepki yağıyor

ABD Başkanı Trump’ın İsrail-Filistin kalıcı barış planına ilişkin, “Filistin ve İslam ümmetine yüzyılın ihaneti” tepkisi gösteriliyor.

ABD Başkanı Trump’ın İsrail-Filistin kalıcı barış planına ilişkin, bütün dünyadan tepkiler yağmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile birlikte açıkladığı Ortadoğu barış planını ‘yüzyılın ihaneti’ olarak nitelendiren İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi, bölge ülkelerinden bu anlaşmanın karşısında durmalarını istedi. Filistin topraklarının Filistin halkına ait olduğunu vurgulayan Musevi, İsrail rejiminin Filistin topraklarında işgalci olduğunu hatırlatarak, “Filistin sorunun çözümü ancak Filistinliler arasında yapılacak referandum ile çözülebilir. Bunun dışındaki bütün anlaşmalar kınanmalıdır” şeklinde konuştu.

Abbas: Tarihin çöplüğüne gömülecek

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Trump’ın açıkladığı planın “tarihin çöplüğüne gömüleceğini” söyleyerek “Bütün bu çöplüğü dinledikten sonra ‘yüzyılın anlaşması’na yeniden hayır diyoruz. Kudüs satılık değildir” dedi. Abbas, “Diz çökmeyecek ve teslim olmayacağız. Komplolar ve sözde barış planı başarısızlığa ve yok olmaya mahkûmdur. Yeni bir hak doğurmayacak ve bağlayıcılığı olmayacaktır” ifadelerini kullandı. ABD’nin sözde barış planının Balfour Deklerasyonu’nun bir uzantısı olduğunu vurgulayan Abbas, uluslar arası meşrûiyete ve Filistin meselesiyle ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) kararlarına bağlılıklarını sürdüreceklerini ve söz konusu planı akamete uğratmak için var güçleriyle çalışacaklarını kaydetti. Ramallah – aa

Dışişleri: Ölü doğmuş bir plan

ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan Ortadoğu Barış Planı’na Türkiye’den de tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı, “ABD’nin sözde (Orta Doğu) barış planı ölü doğmuştur. İsrail’in işgal ve zulmünü meşrûlaştırmaya yönelik adımlara izin vermeyeceğiz. Filistin halkı ve toprakları parayla satın alınamaz” dedi. Ankara - aa

İsrailli STK: Bu plan yürümez

İsrail merkezli bir sivil toplum kuruluşu olan “Barış Şimdi”, ABD’nin sözde barış planının “sürdürülebilir olmadığını ve bölgede istikrarı sağlamayacağını” belirtti. Kuruluş tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Yüzyılın Anlaşması olarak bilinen plan İsrail’e, parçalanmış bir Filistin devletinin inşası karşılığında Batı Şeria’daki Yahudi yerleşim birimlerini ilhak etmesi için yeşil ışık yakıyor” ifadesi kullanıldı. “Bu plan sürdürülebilir değil ve istikrarı sağlayamaz” denilen açıklamada, Filistinliler için başkenti Doğu Kudüs olan iki devletli çözüm önerisinin uygulanması çağrısı yaptı. Kudüs - aa

S. Arabistan’dan destek mesajı

Suudi Arabistan, “ABD Başkanı Donald Trump’ın Filistin-İsrail barış planına ilişkin çabalarını takdir ettiğini” açıkladı. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan Krallığı’nın, ABD yönetimi tarafından açıklanan planı inceledikten sonra Filistin meselesine ilişkin âdil ve kapsayıcı her türlü çabayı destekleyeceği teyit edildi.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, şunlar kaydedildi: “Suudi Arabistan Krallığı, Filistin ve İsrail arasında kapsamlı barış planı geliştirmek için Başkan Trump yönetiminin sarf ettiği çabaları takdir ediyor. Ayrıca ABD’nin himayesi altında taraflar arasında doğrudan müzakereleri başlatma ve planla ilgili her türlü anlaşmazlığı müzakereyle gidermeye teşvik ediyor. Bu da barış sürecinde, kardeş Filistin halkının meşrû haklarını sağlayacak bir anlaşmaya varılması içindir.” İstanbul - aa

Trump’tan Körfez’e teşekkür

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Filistin-İsrail meselesine “çözüm bulmak” iddiasıyla hazırlanan sözde barış planını açıkladığı toplantıya Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman’ın ABD Büyükelçileri de katıldı. Katılımcılar arasında en dikkat çeken isimler ise BAE’nin ABD Büyükelçisi Yusuf el-Uteybe, Bahreyn’in ABD Büyükelçisi Abdullah bin Raşid Al Halife ve Umman’ın ABD Büyükelçisi Huneyne el-Mugıyriyye oldu. Trump’ın ardından kürsüye çıkan Başbakan Netanyahu, sözde barış planının açıklandığı toplantıya katılmalarından dolayı BAE, Bahreyn ve Umman’ın Büyükelçilerine teşekkür etti. Kudüs - aa

BM’den “1967 sınırları” vurgusu

ABD Başkanı Donald Trump’ın “yüzyılın anlaşması” diye nitelendirdiği Ortadoğu barış planına tepkiler sürüyor. Birleşmiş Milletler (BM), İsrailliler ve Filistinliler için 1967 sınırları temelinde iki devletli çözümden yana olunduğunu bir kez daha vurguladı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in sözcüsü Stephane Dujarric, “BM’nin iki devletli çözüme yönelik tutumunun yıllar boyunca BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulu’nun ilgili kararlarıyla tanımlanmış olduğunu” vurguladı. Sözcü, “BM’nin İsrailliler ve Filistinlileri, sorunun 1967 sınırları temelinde çözülmesi için destekleme yükümlülüğü devam etmektedir” açıklamasını yaptı. BM kararlarıyla tanımlanan “iki devletli çözüm”, bağımsız İsrail ve Filistin devletlerinin barış içinde birlikte var olmasını öngörüyor. Birleşmiş Milletler – aa

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İsrail’e baskı yapılmalı

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, Washington Post gazetesi için “ABD artık barış için aktör değil. Diğer uluslar, İsrail’e baskı yapmalı” başlıklı makale kaleme aldı. Trump’ın sözde Orta Doğu barış planının iki nedenden dolayı öngörülebilir olduğuna işaret eden Ureykat, “Trump’ın Orta Doğu ekibi, büyük oranda İsrail’in yasa dışı yerleşimlerinin destekçilerinden oluşuyor ve ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başşehri olarak tanımasından işgal altındaki Filistin topraklarının ilhakının onaylanmasına kadar son 3 yılda atılan adımlar, ABD’nin Orta Doğu barış sürecine ilişkin taahhütleriyle çelişiyor” ifadelerini kullandı. Ureykat makalesinde, İsrail’i onlarca yıl uluslar arası hukuk ve BM kararlarını sistematik olarak ihlâl etmekten sorumlu tutup harekete geçmeyi reddedenlerin bu politikalarını ciddî şekilde yeniden değerlendirmesi gerektiğini belirterek, söz konusu tutumun İsrail’i eylemlerinin yansımalarından korkmadan toprak ilhak etmeye doğru ilerlediği bu aşamaya taşıdığını vurguladı. Ankara - aa

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Çözüm şansını tamamen bitirir

ABD’li senatörler, Başkan Donald Trump’a gönderdikleri mektupta, sözde Orta Doğu barış planının tek taraflı olduğunu belirterek tepki gösterdi. Aralarında Chris Van Hollen, Bernard Sanders, Elizabeth Warren gibi 12 isimin bulunduğu ABD’li demokrat senatörler, Trump’ın sözde Orta Doğu barış planıyla ilgili “derin endişelerini” belirtmek için mektup kaleme aldı. Senatörler, planla ilgili hiçbir Filistinlinin katılımı ve desteği bulunmadığını vurguladı. Mektupta, teklifin tek taraflı uygulanmasının, barışçıl ve uygulanabilir iki devletli çözüm için kalan bütün başarı şanslarını bertaraf edeceği belirtildi. Trump yönetiminin İsrail-Filistin meselesinde on yıllardır süren ABD politikasını tersine çevirdiğine işaret edilen mektupta, şunları kaydedildi: “Yönetiminizi, uygulanabilir iki devletli bir çözüme gerçek bir bağlılık göstermeye ve İsrailliler ile Filistinlilerin barış, hürriyet, güvenlik ve refah içinde birlikte yaşamalarını sağlayacak bir geleceğin temelini atmaya çağırıyoruz.” Ankara - aa