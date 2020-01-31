'Yüzyılın İhaneti'ne Yahudilerden de tepki: Bu plan daha çok zulüm getirir

İSRAİL İNSAN HAKLARI KURULUŞU B’TSELEM: TEK YOL EŞİTLİK VE İNSAN HAKLARI. SİYONİZM KARŞITI YAHUDİLER: İSRAİL’İN POLİTİKALARI MUSEVîLİĞE DE UYMUYOR.

Kabul edilmesi mümkün değil

B’Tselem: “Planın aklen kabul edilmesi mümkün değil. Bu plan, İsrail'in geçen 52 yıl boyunca işlediği suçları ve insan hakları ihlallerini meşrulaştırıyor, kökleştiriyor ve derinleştiriyor. İşgalin sonlandırılması için tek meşru yol eşitlik ve insan hakları üzerine tesis edilen yoldur.”

Filistin’in tüm hakları verilmeli

Sİyonİzm karşıtı Yahudiler: “İsrail'in Filistinlilere yönelik nefret ve şiddet odaklı baskı ve suç politikası Musevîlik dini ile de uyuşmuyor. Barışın tek yolu, Filistin halkının bütün haklarını geri vermek, yaşatılan acıları telafi etmek ve işgali bir an önce durdurmaktan geçer.”

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Bu plan çok zulüm getirir

İsrailli insan hakları kuruluşu B’Tselem, Donald Trump’ın açıkladığı yüzyılın ihaneti planının barış değil aksine daha fazla zulüm getirdiği açıklamasını yaptı.

İsrailli insan hakları kuruluşu B’Tselem’den yapılan yazılı açıklamada, Trump’ın “Yüzyılın Anlaşması” olarak adlandırdığı sözde barış planına ilişkin, “Hâlihazırdaki planın aklen kabul edilmesi mümkün değildir. Bu plan, İsrail’in geçen 52 yıl boyunca işlediği suçları ve insan hakları ihlâllerini meşrûlaştırıyor, kökleştiriyor ve derinleştiriyor” ifadelerine yer verildi. Planın tek taraflı yaklaşımının ilginç bir örnekle anlatıldığı açıklamada şunlar kaydedildi: “Trump’ın planı İsviçre peynirine benziyor. Peynirin dolu kısmını İsrail’e, boşluklarını ise Filistinlilere takdim ediyor.” Planın barış değil aksine daha fazla zulüm getirdiğine işaret edilen açıklamada, “İşgalin sonlandırılması için çok fazla yol var. Ancak tek meşru olan yol eşitlik ve insan hakları üzerine tesis edilen yoldur” denildi.

Mazlum nesiller yetişecek

Trump’ın planının, uluslar arası hukuk ilkelerinin içini boşalttığına ve bir ihlâl durumunda, sorumluluk ve hesap verebilirliği ortadan kaldırdığına vurgu yapılan açıklamada, “Yüzyılın Anlaşması” planının Filistinlileri özgür ve bağımsız bireyler olarak değil de “bağımlı bir sürü” olarak gördüğüne dikkat çekildi. Açıklamada, Akdeniz’den Ürdün Nehri’ne kadar olan toprakların (tarihî Filistin) üstünde yaşayanların tamamının insan haklarını, hürriyetini ve eşitliğini sağlamadığı için söz konusu planın “meşrû bir çözümü” mümkün kılmadığına işaret edilerek, aksine bir tarafı diğer tarafın zulmüne, baskısına ve yağmasına maruz bıraktığı vurgulandı. B’Tselem’in açıklamasında, “Bu asla bir çözüm değil, daha fazla şiddetin ve mazlum nesillerin yetişmesinin keyfiyetine ilişkin bir reçetedir” değerlendirmesi yapıldı. Kudüs – aa

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Yahudilikle uyuşmuyor

ABD’de Siyonizm karşıtı Ortodoks Yahudileri, Başkan Donald Trump’ın Filistin-İsrail sorununa dair açıkladığı sözde Orta Doğu barış planına tepki gösterdi. Konuya ilişkin Ulusal Basın Binasında ortak basın açıklaması yapan Ortodoks Yahudilerinin önde gelen liderleri, “Trump’ın söz konusu plan ile Filistin’i yok sayarak bölgedeki sorunu daha da derinleştirdiğini” vurguladı. Açıklamada, “İsrail’i desteklemek Yahudilerin yararına bile olsa, kendi çıkarlarımız için başkalarının bastırılmasına ve zulmedilmesine karşı çıkarız. Nitekim İsrail’i desteklemek Yahudileri desteklemek anlamına da gelmemektedir. İsrail’in Filistinlilere uyguladığı nefret ve şiddet odaklı baskı ve suç politikası Yahudilik dini ile uyuşmamaktadır” ifadelerine yer verildi. Washington - aa

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Baskı ve zulüm meşrûlaştırılıyor

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, ABD Başkanı Trump’ın açıkladığı yüzyılın ihanet planına tepki gösterdi.

Uysal sosyal paylaşım sitesi Twitter’den yaptığı açıklamada, “Filistin tarafının yok var sayılarak kabul edilmesi mümkün olmayan bir planı dayatmak sadece bölgedeki gerginliği ve şiddet sarmalını arttırmaya hizmet edecek, barışa asla katkıda bulunmayacaktır. Uluslar arası hukuk kuralları ve BM kararlarına aykırı bu plan, hali hazırda işgal altında olan ve hâkim gücün baskısının en derin ve acı şekilde hissedildiği Kudüs’te, İsrail’in silâh kullanmasını, baskı ve zulmünü meşrûlaştırmaya yöneliktir” dedi. “Bu karar ile ABD arı kovanına çomak sokmaktadır” diyen Uysal şunları yazdı: “Böylece, bölgede tahrik ederek artabilecek saldırılar neticesinde ‘meşrû müdafaa’ savı ile İsrail’in zulmü katmerlenecek, bölgede fiziken ve fiilen hâkimiyet sahasını genişletmesine imkân verecektir.”

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Filistin bu planı yerle bir edecek

Mescid-i Aksa imamlarından Şeyh Raid Daana, Trump’ın planının Filistin toprakları üzerinde İsrail devletinin kurulmasına yol açan Balfour Deklarasyonu’nun devamı olduğunu belirtti.

Filistinlilerin bu planın uygulanmasına izin vermeyeceğine vurgulayan Şeyh Daana, “Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkını yok sayan, Kudüs’ü İsrail’in ebedî başşehri yapan, Batı Şeria topraklarını İsrail’in egemenliğine veren Yüzyılın Anlaşması’na karşı biz de onlara diyoruz ki Filistin halkı bütün bu planları yerle bir edecek, bu planlar Filistinlilerin aslan evlâtlarının ayakları altında kırılacaktır” dedi. Kudüs - aa

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Dengesiz ve utanç verici

İngiliz ve Danimarkalı Avrupa Parlamentosu (AP) üyeleri ile eski İsveç Başbakanı Carl Bildt, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı sözde barış planına tepki gösterdi.

AP’nin İngiliz üyesi Magid Magid, yaptığı açıklamada, “Filistin dâvâsı, şimdiye kadar onu boğmayı hedefleyen her girişimden kurtuldu. Trump’ın dengesiz, kibirli ve utanç verici son planı, Filistin halkının apartheid ve işgale karşı daimî direnişini kıramaz ve kıramayacak” dedi. Eski İsveç Başbakanı Carl Bildt ise sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı açıklamada, Trump’ın Filistinliler’e çölde yaşayacak bir parça önerdiğini belirterek, “Ne hikmetse hemen hemen her yerde Yahudi yerleşim birimi varken burada (çölde) yok” eleştirisini yaptı. “İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, gerçek bir Filistin devleti kurulma şansını ve iki devletli çözümü sonsuza kadar yok etmek için uğraşıyor” ifadelerine yer veren Bildt, Netanyahu’nun, Trump’ın desteğiyle gerçekçi iki devletli çözüm şansını ortadan kaldırdığını belirtti. Brüksel - aa

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Meclis’ten, Filistin için ortak ses

Meclis’te grubu bulunan siyasî partiler, ortak bildiriyle ABD’nin sözde Orta Doğu barış planını kınadı. AKP, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti gruplarının imzasını taşıyan ortak bildiride şu ifadeler yer aldı: “ABD Yönetimi’nin, ihtilâfın iki tarafından biri olan Filistin’i bütünüyle dışlayan, tek taraflı, hakkaniyetten uzak bir yaklaşımla hazırladığı görülen söz konusu plan, Birleşmiş Milletler kararlarına ve iki devletli çözüm perspektifine tamamen aykırıdır. Bu plan, taraflar arasında bir müzakere zemini sağlamaktan ziyade, İsrail’in, insanlığın kalbi olan Mescid-i Aksa dahil Filistin topraklarında on yıllardır derinleştirerek sürdürdüğü işgale uluslar arası meşruiyet kazandırmayı ve bunu Filistin tarafına dayatmayı amaçlamaktadır. Yapılmak istenen işgal sürecini ilhaka çevirmektir. Tüm Orta Doğu’nun barış, güvenlik ve istikrarını doğrudan ilgilendiren böylesi önemli bir konunun iç politika malzemesi yapılarak, Filistin halkının kendi geleceğini tayin hakkı başta olmak üzere, temel hak ve hürriyetlerinin hiçe sayılması ve uluslar arası hukukun ve adaletin yok sayılması, üzüntü ve ibret vericidir. Kudüs’ün statüsü, Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkı ve yasa dışı yerleşimler gibi, en temel problem alanlarında bugüne kadar izlediği politikalarla Filistin tarafının güvenini kaybetmiş bulunan ABD Yönetimi’nin, sözde barış planı ölü doğmuştur.” TBMM - aa