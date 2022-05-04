"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Zelenskiy: 24 Şubat'tan bu yana tek bir sakin ve huzurlu gün yaşamadık

04 Mayıs 2022, Çarşamba 15:15
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Arnavutluk Meclisi genel kurulunda yapılan özel oturumda, video konferans yoluyla milletvekillerine hitap etti.

Zelenskiy konuşmasında Ramazan Bayramı dolayısıyla tebriklerini ileten Zelenskiy, 24 Şubat'tan bu yana tüm Ukrayna toplumunun tek bir sakin ve huzurlu gün yaşamadığını dile getirdi.

Rusya'nın her günü ölümcül bir tehlikeye çevirdiğini, Rus ordusunun köy ve şehirlerden top, uçak ve füzeleri esirgemediğini kaydeden Zelenskiy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siz şüphesiz ki özgürlük ve gerçeğin tarafındasınız. Ukrayna için somut adımlar, Rusya'ya karşı yaptırımların desteklenmesine yardım, halkımıza, özellikle çocuklarımıza gösterdiğiniz özen için teşekkürler. Bizim için zor zamanda Ukrayna halkına, Ukrayna çocuklarına karşı yaptığınız duruş, dünya çapında hümanizmin sembolüne dönüşen Arnavut Azize Teresa'yı hatırlamamı sağlıyor."

Rusya'nın savaş boyunca ibadet yerlerini yıkarak ramazan ayının kutsallığını göz ardı ettiğini söyleyen Zelenskiy, "İnanıyorum ki, tüm Avrupalılarla bu şekilde birlikte çalışarak, günlük iyi çabalarımızla Rusya'nın gerçekleştirdiği bu savaşı durdurabileceğiz. Gelecekte Avrupa'yı böyle bir tehdidin tekrarlanmasından da koruyabileceğiz." diye konuştu.

Zelenskiy, Arnavutluk'a Rus gemileri için limanlarını kapamasını ve Rus turistlerin ülkeye gelmesini kısıtlamasını çağrısında bulundu.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da oturumda yaptığı konuşmada, Arnavutluk'un gerek NATO, gerekse de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki sesiyle Ukrayna için değerli olabileceğini vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e hitabında Rama, "Ukrayna'ya yönelik saldırganlığın ilk saatinden itibaren, sadece biz değil, tüm Arnavutluk, her yerde yaşayan tüm Arnavutlar, diğer Arnavut devleti Kosova da dahil olmak üzere tüm milletimiz, kalbiyle, aklıyla ve elimizden gelen her şeyle sizin yanınızda yer aldık." ifadelerini kullandı.

Arnavutluk daha önce Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını kınamış, Ukrayna halkıyla dayanışmasını ifade etmişti. Aynı şekilde Rusya'ya yaptırımlar uygulama konusunda Avrupa Birliği (AB) ile aynı safta yer almıştı.

AA

Okunma Sayısı: 210
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Zelenskiy: 24 Şubat'tan bu yana tek bir sakin ve huzurlu gün yaşamadık

    Meteoroloji'den Doğu Karadeniz'e kuvvetli sağanak uyarısı

    Ukrayna Genelkurmayı: Rusya son 24 saatte 300 askerini daha kaybetti

    5 ülke başkentini taşımak zorunda kalacak

    Filistin'den BM'ye bir çağrı daha: Gerilimi tırmandıran İsrail'e baskı uygulayın

    'Kilit kavşak'ta dönüş yoğunluğu başladı

    Avrupa Konferans Ligi'nde finalin adı belli oluyor

    Şehit Talha Bahadır dualarla ebedi yolculuğuna uğurlanıyor

    Teğmen Talha Bahadır Şehit düştü

    Yemen: Ateşkesin kalıcı hale gelmesini destekliyoruz

    Mariupol'den 101 sivil daha tahliye edildi

    "Aynı hatayı tekrar yapamayız"

    Bu görüntüler yakışmadı

    Hindistan'da aşırı sıcaklık alarmı: 25 kişi öldü

    Yeni vaka sayısı 1193 oldu

    Erdoğan, 1 milyon Suriyelinin geri dönüşü için proje hazırlandığını açıkladı

    Papa Franciscus, Putin ile görüşmek istiyor

    Boris Johnson, Ukrayna parlamentosuna seslendi

    Şanlıurfa okuyucularımız bayramlaştı

    Ukrayna, Rus ordusunun kayıplarını açıkladı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kur'an güneşinin nurlu aynası
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hacı Bayram ve bir buçuk müridi
    Raşit YÜCEL

    Bugün bayram
    Genel

    5 ülke başkentini taşımak zorunda kalacak
    Genel

    Avrupa Konferans Ligi'nde finalin adı belli oluyor
    Genel

    Şehit Talha Bahadır dualarla ebedi yolculuğuna uğurlanıyor
    Genel

    Ukrayna Genelkurmayı: Rusya son 24 saatte 300 askerini daha kaybetti
    Genel

    'Kilit kavşak'ta dönüş yoğunluğu başladı
    Genel

    Bu görüntüler yakışmadı
    Genel

    Filistin'den BM'ye bir çağrı daha: Gerilimi tırmandıran İsrail'e baskı uygulayın

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.