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9 MART 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Zelenskiy'den Rus askerlere çağrı: Geri dönün

09 Mart 2022, Çarşamba 14:20
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, tehdit seviyesinin en üst seviyede olduğunu vurguladı, uçuşa yasak bölge çağrısını yineledi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı uçuşa yasak bölge uygulamazsa yabancı ortakların insani felaketten sorumlu olacağını söyledi.

Tehdit seviyesinin en üst düzeyde olduğunu belirten Zelenskiy "İki haftada teslim olmayacağımızı gösterdik" diye konuştu.

Zealenskiy  Rus askerlerine seslenerek şöyle devam etti:

"Rus askerleri görüyor, buraya neden geldiklerini soruyor. Biz de ölüm için diyoruz. Sizin hayatta kalma şansınız var. Biz pes etmeyeceğiz. Biz çocuklarımızın öldürülmesini  affetmeyeceğiz. Sizi burda ölümden başka bişey beklemiyor. Yöneticileriniz  bunu biliyor. Bunu anlayın. Geri dönün. Size hayatta kalma şansı teklif ediyoruz"

Etiketler: Zelenskiy, Rus asker
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  • Abidin

    9.3.2022 15:24:31

    vallah onlardan önce sen inadindan dönsen iyi olacak, itisme kakismayi biraksaniz iyi olacak, baska milletlere daha çok zarar veriyor, gerçi sizde birer kuklasini ya diyecek fazla birsey yok

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