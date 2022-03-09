Zelenskiy'den Rus askerlere çağrı: Geri dönün

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, tehdit seviyesinin en üst seviyede olduğunu vurguladı, uçuşa yasak bölge çağrısını yineledi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı uçuşa yasak bölge uygulamazsa yabancı ortakların insani felaketten sorumlu olacağını söyledi. Tehdit seviyesinin en üst düzeyde olduğunu belirten Zelenskiy "İki haftada teslim olmayacağımızı gösterdik" diye konuştu. Zealenskiy Rus askerlerine seslenerek şöyle devam etti: "Rus askerleri görüyor, buraya neden geldiklerini soruyor. Biz de ölüm için diyoruz. Sizin hayatta kalma şansınız var. Biz pes etmeyeceğiz. Biz çocuklarımızın öldürülmesini affetmeyeceğiz. Sizi burda ölümden başka bişey beklemiyor. Yöneticileriniz bunu biliyor. Bunu anlayın. Geri dönün. Size hayatta kalma şansı teklif ediyoruz"

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