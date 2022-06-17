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17 HAZİRAN 2022 CUMA - YIL: 53

Zelenskiy: Ukrayna tahılları, küresel gıda istikrarı için gereklidir

17 Haziran 2022, Cuma 11:00
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanlığınca ülkenin güneybatısındaki Ohri şehrinde düzenlenen Prespa Diyalog Forumu'na görüntülü mesaj gönderdi.

"Ukrayna'daki savaştan sonra ne olacak?" konulu üst düzey oturumda mesajını paylaşan Zelenskiy, Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımların gerekli ve tüm Avrupa'nın iyiliği için olduğunu kaydetti.

Avrupa'nın Rus gazından bağımsız olması ve Rusya'nın para kazanmak için kullandığı tüm bağları koparması gerektiğine işaret eden Zelenskiy, "Sonuç olarak tüm Avrupa'yı bir araya getirmeliyiz. Ukrayna ve Batı Balkanlardaki sizlerin ülkelerinin eşit olarak ilgilendiği şey bu. Ukrayna'nın tam Avrupa entegrasyonu, sizin ülkelerinizin tam Avrupa entegrasyonu, Avrupa'nın tarihsel olarak güçlenmesi ve Rusya'nın bizi tek başına yenme yeteneğinin tamamen ortadan kaldırılması demektir." diye konuştu.

Batı Balkan ülkelerine Ukrayna'ya verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Zelenskiy, yakın tarihte düzenlenecek AB-Batı Balkanlar Zirvesi'nin bölge ülkeleri için başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

"Savaştaki savunmamız ve gelecekteki zaferimiz, Avrupa'daki herkesin güvenliği için önemlidir"

Herkesin Avrupa'nın ne olduğuna ve gelecekte ne olacağına karar vermesi gereken, Avrupa ve kıtanın güvenliği için tarihi anda bulunduklarını aktaran Zelenskiy, Rusya'nın 113 gündür kendisine karşı savunmada olan Ukrayna başta olmak üzere Avrupa'daki her millet ve bölgeye "meydan okuduğunu" vurguladı.

Yok edilmiş Ukrayna şehirleri, milyonlarca sığınmacı, öldürülen on binlerce Ukraynalının "Rusya'nın Avrupa karşıtı politikasının apaçık tezahürleri" olduğunu belirten Zelenskiy, "Ukrayna'ya karşı bu savaşı başlatarak Rusya, diğer Avrupa uluslarına saldırmak için bir 'sıçrama tahtası' oluşturmaya çalıştı. Bu yüzden bu savaştaki savunmamız ve gelecekteki zaferimiz, Avrupa'daki herkesin güvenliği için önemlidir." dedi.

Rusya'nın yıllardan beri sözde güvenilir bir enerji kaynağı tedarikçisi olduğu izlenimini verdiğini savunan Zelenskiy, "Ancak gerçekte, farklı Avrupa ülkelerinin kendisine bağımlı hale gelmesini sağladı. Şimdi, Rusya'nın Avrupa ülkelerini işgal etmek için savaşmaya karar verdiği zamanda, ilk olarak bu enerji zincirini kullandı." diye konuştu.

"Ukrayna tahılları, küresel gıda istikrarı için gereklidir"

Rusya'nın, Ukrayna'nın limanlarına uyguladığı abluka ve tarımsal-endüstriyel altyapısına gerçekleştirdiği saldırılarının dünya gıda pazarının önemli bölgesel kesimlerinde açığa neden olduğunu kaydeden Zelenskiy, "Ukrayna tahılları, küresel gıda istikrarı için gereklidir. Rusya bir kriz oluşturmak için nereyi vurması gerektiğini biliyordu. (Rusya) Ülkemize karşı savaşı kasıtlı olarak uzatıyor ve Karadeniz'i seyir için güvenli hale getirmeyi kasıtlı olarak reddediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, Rusya'nın bunu Avrupa ülkelerini hedef alacak yeni göç krizine yol açacak küresel kıtlığa neden olmak için yaptığını savundu.

Rusya'nın belki de dünyadaki en büyük propaganda yatırımcısı olduğunun altını çizen Zelenskiy sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rusya, yabancı kitleyi aldatmak ve düşmanlığı kışkırtmak için yılda milyarlarca dolar harcıyor. Propaganda ile savaş arasındaki bağlantı açık. Bu yılın ilk aylarında Rusya'nın propaganda bütçesi üç katına çıktı. Eminim ki her biriniz hangi propaganda araçlarını kullandığını ve halen ülkenize karşı neler kullandığını biliyorsunuzdur."​​​​​​​

Prespa Diyalog Forumu 18 Haziran'da sona erecek.

AA

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