Zimbabve'de 100 bini aşkın kişiye Kovid-19 gözaltısı

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Zimbabve Polis Sözcüsü Paul Nyathi, yaptığı açıklamada, ülke genelinde 30 Mart'tan bu yana yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini ihlal eden 100 binden fazla kişinin gözaltına alındığını belirtti.

"Gözaltına alınanların çoğu maske takmadı ve bazılar ise gereksiz dolaşıyordu" Nyathi, ülkede insanların çoğunun artık Kovid-19 yasaklarının uymadığını kaydederek, "Gözaltına alınanların çoğu maske takmadı ve bazılar ise gereksiz dolaşıyordu." dedi. Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, ülkede artan Kovid-19 vakalarına karşı alınan tedbirler kapsamında yarından itibaren sokağa çıkma yasağı ilan etmişti. Ülkede şu ana kadar 1713 Kovid-19 vakası görüldü, virüs nedeniyle 26 kişi öldü. AA

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