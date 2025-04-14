Zulme karşı vicdanlar ayakta

İsveç’in başkenti Stockholm, Almanya’nın başkenti Berlin ve İsviçre Cenevre’de toplanan yüzlerce kişi, İsrail’in Gazze’ye ve Batı Şeria’ya yönelik saldırıları protesto etti.

Gazze halkı tehcire zorlanıyor

Gazze hem kuzeyden hem güneyden işgal ediliyor

İsrail 'suyu' da Filistinlilere karşı soykırım silahı olarak kullanıyor!

'İsrail, ABD'nin sabrını zorluyor' Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla İsveç’in başkenti Stockholm’deki Odenplan bölgesinde toplanan göstericiler, İsrail’in Gazze’de kadın, yaşlı ve çocuk sivillere yönelik işlediği savaş suçunun derhal durdurulmasını istedi. Göstericiler, “Özgür Filistin, Özgür Gazze”, “Soykırımı durdurun” ve “İsrail’e boykot” yazılı pankartlar taşıdı. “Gazze’de çocuklar öldürülüyor” ve “Filistin’e özgürlük” sloganları atan eylemciler, İsveç Parlamentosu önüne kadar yürüdü. “Filistin’e özgürlük” Yüzlerce Filistin destekçisi, İsrail’in Filistin topraklarına yönelik saldırılarını protesto etmek için Almanya’nın başkenti Berlin şehir merkezindeki Neptunbrunnen Meydanı’nda bir araya geldi. Filistin millî marşının okunmasıyla başlayan eylemde, Filistin bayraklarının yanı sıra üzerinde “Filistin’e özgürlük”, “Batı Şeria’ya saldırıları durdurun”, “Cenin’e yönelik saldırganlık dursun”, “Bir soykırım diğerini haklı çıkarmaz” yazılı döviz ve pankartlar açıldı. Gösteride, üstünde “Zamanın doldu Nazinyahu” yazan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun resminin bulunduğu tablo da taşındı. “Gazze’de soykırım son bulsun” Place De Neuve Meydanı’nda toplanan binlerce kişi, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de düzenlediği saldırıları protesto için şehir merkezine yürüdü. Filistin bayrakları taşıyan eylemciler, Fransızca, İngilizce ve Arapça “Filistin’e Özgürlük”, “Katil İsrail” ve “Gazze’de soykırım son bulsun” sloganları attı. İsrail hapishanelerinde esir tutulan Filistinlilerin serbest bırakılması çağrısında bulunan protestocular, İsrail’in Lübnan ve Suriye’ye yönelik saldırılarına da tepki gösterdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu uyguladığı politika dolayısıyla eleştiren eylemciler, Filistin’e destek mesajları içeren dövizler taşıdı. AA

Okunma Sayısı: 480

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.