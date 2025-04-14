"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 NİSAN 2025 SALI - YIL: 56

Zulme karşı vicdanlar ayakta

14 Nisan 2025, Pazartesi 14:52
İsveç’in başkenti Stockholm, Almanya’nın başkenti Berlin ve İsviçre Cenevre’de toplanan yüzlerce kişi, İsrail’in Gazze’ye ve Batı Şeria’ya yönelik saldırıları protesto etti.

Gazze halkı tehcire zorlanıyor
Gazze hem kuzeyden hem güneyden işgal ediliyor
İsrail 'suyu' da Filistinlilere karşı soykırım silahı olarak kullanıyor!
'İsrail, ABD'nin sabrını zorluyor'

 

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla İsveç’in başkenti Stockholm’deki Odenplan bölgesinde toplanan göstericiler, İsrail’in Gazze’de kadın, yaşlı ve çocuk sivillere yönelik işlediği savaş suçunun derhal durdurulmasını istedi. Göstericiler, “Özgür Filistin, Özgür Gazze”, “Soykırımı durdurun” ve “İsrail’e boykot” yazılı pankartlar taşıdı. “Gazze’de çocuklar öldürülüyor” ve “Filistin’e özgürlük” sloganları atan eylemciler, İsveç Parlamentosu önüne kadar yürüdü.

“Filistin’e özgürlük”

Yüzlerce Filistin destekçisi, İsrail’in Filistin topraklarına yönelik saldırılarını protesto etmek için Almanya’nın başkenti Berlin şehir merkezindeki Neptunbrunnen Meydanı’nda bir araya geldi. Filistin millî marşının okunmasıyla başlayan eylemde, Filistin bayraklarının yanı sıra üzerinde “Filistin’e özgürlük”, “Batı Şeria’ya saldırıları durdurun”, “Cenin’e yönelik saldırganlık dursun”, “Bir soykırım diğerini haklı çıkarmaz” yazılı döviz ve pankartlar açıldı. Gösteride, üstünde “Zamanın doldu Nazinyahu” yazan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun resminin bulunduğu tablo da taşındı.

“Gazze’de soykırım son bulsun”

Place De Neuve Meydanı’nda toplanan binlerce kişi, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de düzenlediği saldırıları protesto için şehir merkezine yürüdü. Filistin bayrakları taşıyan eylemciler, Fransızca, İngilizce ve Arapça “Filistin’e Özgürlük”, “Katil İsrail” ve “Gazze’de soykırım son bulsun” sloganları attı.

İsrail hapishanelerinde esir tutulan Filistinlilerin serbest bırakılması çağrısında bulunan protestocular, İsrail’in Lübnan ve Suriye’ye yönelik saldırılarına da tepki gösterdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu uyguladığı politika dolayısıyla eleştiren eylemciler, Filistin’e destek mesajları içeren dövizler taşıdı.

AA

Okunma Sayısı: 480
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • veysel

    14.4.2025 17:24:48

    Dün istanbulda büyük bir kalabalık yürüyüşü/protesto var neden görmediniz ?

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Meteoroloji'den kar ve zirai don uyarısı

Adem Özkan, Fuat Sezgin’i anlatacak

“Ghibli akımı” kişisel verileri tehlikeye düşürebilir

Altına olan talep sahte altını artırıyor

Zulme karşı vicdanlar ayakta

Gazze halkı tehcire zorlanıyor

Sosyal medyaya kapsamlı yasa geliyor

Türkiye ev almanın en zor olduğu ülke oldu

5 yılda market alışverişine bir sıfır daha eklendi

İktidar sınıfta kaldı

'Ürünler dondu, çiftçi zararda' - 'Tarihimizin en büyük zirai don olaylarından birini yaşadık'

Müslümanlar birlik olmalı

Silivri’de gece yarısı hareketliliği

Filistin'i tanıyabileceklerini duyuran Macron'a, Netanyahu'nun oğlu hakaret etti

Adana'da kaybolan 7 yaşındaki Cumali Tim'i arama çalışmaları devam ediyor

Amasya-Taşova'da 4,6 büyüklüğünde deprem! - Çevre illerde de hissedildi

'Trump, Netanyahu'nun yalanlarının kurbanı oldu'

"Arıtma tesisleri Marmara Bölgesi için yeterli değil"

ABD'den Rusya'ya sert tepki: Her türlü insani ve ahlaki sınırı aşıyor

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

Ya yeni hâl, ya izmihlâl
M. Latif SALİHOĞLU

Bahar ortasında kış havası
Cevher İLHAN

“U dönüşleri” devam ediyor…
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Ahmet BATTAL

Bir romantik Avrupalı: Claudia Roth
Osman ZENGİN

Nisan kapıdan baktırdı
Ali FERŞADOĞLU

İhlâsın gücü
Risale-i Nur'dan

İlimlerin şahı ve padişahı iman ilmidir
Faruk ÇAKIR

Türkiye hukukla buluşamaz mı?
Genel

Günün Ayet ve Hadisi

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.