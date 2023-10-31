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31 EKİM 2023 SALI - YIL: 54

Dersimiz Başlıyor

Dursun Aydın
31 Ekim 2023, Salı
ŞİİR - DURSUN AYDIN

İman edenlere, etmeyenlere,

Dersimiz başlıyor hadi duyurun.

Aklı yetenlere, yetmeyenlere,

Dersimiz başlıyor önden buyurun.

 

Dersin muallimi Bediüzzaman,

Bu dersin konusu itikat,iman.

Süre; kırk dakika geçiyor zaman,

Dersimiz başlıyor önden buyurun.

 

Teklif var ısrar yok, gelen kazanır,

Konuyu öğrenip, bilen kazanır.

Sonunda imanla ölen kazanır,

Dersimiz başlıyor önden buyurun.

 

Kur'an'ın tefsiri Risale-i Nur,

Onunla tanışmak nasip ve onur.

Okudukça insan Allah'ı tanır,

Dersimiz başlıyor önden buyurun.

 

Akla kapı açar, bilime aşık,

Çok lezzetli sözler tat kaşık kaşık.

Din ile fen ile daim barışık,

Dersimiz başlıyor önden buyurun.

 

Fizikten, kimyadan veriyor misal,

Anlattığı haktır değildir masal.

Tüm dünya okuyor hepsi de yasal,

Dersimiz başlıyor önden buyurun.

 

Bismillah diyerek kitabını aç,

Tahkiki imana gönüller muhtaç.

Sınavı geçene takılır bir taç,

Dersimiz başlıyor önden buyurun.

 

Asrın idrakine uygun bir tefsir,

Küffarın belini kırdı müfessir.

Kalplere, vicdana şifalı iksir,

Dersimiz başlıyor önden buyurun.

 

İçinde Allah'a şükür dersi var,

Düşünen kullara fikir dersi var.

Mutmain kalplere zikir dersi var,

Dersimiz başlıyor önden buyurun.

 

Hayatın gayesi, kulun ödevi,

İnsanın dünyaya geliş nedeni.

Anlatıyor üstad olup biteni,

Dersimiz başlıyor önden buyurun.

 

Evrimi, devrimi tarumar eder,

Rabbinden gelerek Rabbine gider.

Omzuna yüklenen borcunu öder,

Dersimiz başlıyor önden buyurun.

 

İki kere iki dört edercesi,

Tevhidi ispatlar her bir cümlesi.

Bediüzzaman’dır hakkın hür sesi,

Dersimiz başlıyor önden buyurun.

 

Elinde Kur’an’dan başka kitap yok,

Dilinde Allah'tan başka hitap yok.

Kalbinde ahlaktan başka adap yok,

Dersimiz başlıyor önden buyurun.

 

Çiçekten, böcekten Samanyolu’na,

Temaşa ettirir, girer koluna.

Dikkatini çeker sağ ve soluna,

Dersimiz başlıyor önden buyurun.

 

İttihad-ı İslam diyen davetçi,

Hem dindardır hem de Cumhuriyetçi.

Hürriyetçi, ahrar, teslimiyetçi,

Dersimiz başlıyor önden buyurun.

Okunma Sayısı: 224
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