106 Hafız daha icazet aldı

Osmaniye İl Müftülüğünce düzenlenen Hafızlık İcazet Merasimi, Korkut Ata Üniversitesi 15 Temmuz Amfisi’nde, yoğun katılım ve manevî bir atmosfer eşliğinde gerçekleştirildi.

Merasimde, hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 106 kadın hafıza, hafızlık icazet belgesi takdim edildi. Kur’ân-ı Kerîm tilavetleriyle başlayan programda; konuşan Osmaniye İl Müftüsü Ali Çakmak, “Kur’ân-ı Kerîm’i gönlünde taşıyan bu genç hafızlarımızla ne kadar gurur duysak azdır. Bu güzel merasime katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 159

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.