2 bin 378 sınıfta eğitime ara

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği şehirde Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti, şeref defterini imzaladı.

Özer, 6 Eylül’den itibaren başlanan eğitim-öğretim yılının haftada 5 gün yüz yüze eğitim olarak devam ettiğini söyledi. Özer, şöyle konuştu: Bugün itibarıyla Kovid-19 veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen sınıf sayımız 2 bin 378. Yaklaşık 71 bin 300 okulda Kovid-19 nedeniyle kapalı hiçbir okulumuz bulunmuyor. Allah’a şükür okullarımızda alarm vereceğimiz yeni kararlar vereceğimiz bir sıkıntımız yok. Omicron dalgası hızlı bir şekilde yayılıyor, süreci yakından takip ediyoruz, ama şu an için okullarımızda önlemlerimizi değiştireceğimiz, yeni önlemlere başvuracağımız herhangi bir alarm durumu sözkonusu değil. Aşılama oranlarına dikkat etmemiz gerekiyor.

Haber Merkezi