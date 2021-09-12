"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 EYLÜL 2021 PAZAR - YIL: 52

200 sınıfta eğitime ara

12 Eylül 2021, Pazar 12:00
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MAHMUT ÖZER , YÜZ YÜZE EĞİTİMDE GEÇEN BİR HAFTAYI DEĞERLENDİREREK, “COVİD-19 NEDENİYLE KAPATILAN OKULUMUZ YOK, AMA 200 SINIFTA EĞİTİME ARA VERİLDİ” DEDİ.

MİllÎ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Eylül’de bütün yurtta yüz yüze eğitime başlanmasıyla birlikte geçen bir haftalık süreci değerlendirdi. Bakan Özer, “Covid-19 vak’ası nedeniyle kapatılan, eğitim öğretime ara veren hiçbir okulumuz bulunmamaktadır” dedi. Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili’nin vefat eden annesi Emine Bilgili’nin Adana’nın Kozan ilçesindeki cenazesine katılan Özer, Adana Valisi Süleyman Elban’ı makamında ziyaret etti. Bakan Özer, şeref defterini imzalamasının ardından 6 Eylül’de başlayan yüz yüze eğitimde geçen bir haftayı değerlendirdi.

Kapatılan okul yok

Covid-19 vak’ası sebebiyle kapatılan bir okul olmadığını açıklayan Bakan Özer, “Yaklaşık 850 bin dersliğimiz ve 57 bin 108 okulumuz eğitim öğretim faaliyetinde yer almaktadır. Bugün itibariyle geçen haftalık eğitim süreci içerisinde Covid-19 vak’ası nedeniyle kapatılan, eğitim öğretime ara veren hiçbir okulumuz bulunmamaktadır. Sadece sınıflardaki Sağlık Bakanlığı ile birlikte belirlemiş olduğumuz kriterler çerçevesinde yüz yüze eğitime ara veren sınıflarımız bulunmaktadır. Bunlar da yaklaşık 200 civarında sınıfımız Covid-19 vak’ası nedeniyle veya yakın temas nedeniyle eğitim-öğretime 14 gün ara verip Millî Eğitim Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu dijital platformlar üzerinden eğitim-öğretime devam etmektedir. 6 Eylül itibariyle yüz yüze eğitime Covid-19 salgını koşulları altında başlamamız ve bu süreçte Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği, Sağlık Bilim Kurulu’nun onaylamış olduğu kriterleri uygulamanın ne kadar başarılı sonuçlar verdiğini de sahada görmüş olduk” diye konuştu.

***

En son kapatılacak yerler okullar

MİllÎ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Vak’a ve yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen sınıf sayısı oldukça düşük. Bu şunu gösteriyor, şu anda Kovid-19 salgını ortamında en güvenli ortam okullardır. Millî Eğitim Bakanlığı olarak en son kapatılacak yerlerin okullar olduğu irademiz aynen devam etmektedir. Diğer taraftan bildiğiniz gibi virüs sadece okulları seçmiyor. İnsanların yaşadığı, etkileşim içerisinde olduğu tüm mekânlarda virüsün yayılma potansiyeli var” dedi. Özer, okullarda belirlenen kriterleri harfiyen yerine getirmeye çalıştıklarını, okul dışı ortamlarda da vatandaşların bunlara uymasının büyük öneme sahip olduğunu söyledi. Okulların kapatılması veya herhangi bir okulda vak’a oluşmasının, okul içi ortamdan kaynaklanmadığını ifade eden Özer, “Çoğu kez okul dışı ortamlardaki bulaştan kaynaklanıyor. Kovid-19 salgınında yüz yüze eğitime devam etmesi ve 1,5 yıl aradan sonra bu iradenin kararlılıkla uygulamasında sadece Millî Eğitim Bakanlığı olarak bizlere görev düşmüyor, toplumun tüm kesimlerine görev düşüyor. Tüm vatandaşlarımız Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan kurallara mutlaka uyması gerekiyor ki okullarımızı sürekli açık tutalım, öğretmenlerimiz öğrencileriyle birlikte olsun ve öğrencilerimiz de okulda arkadaşlarıyla hem eğitim öğretime devam etsinler hem de psikososyal olarak özgüvenleri yerinde süreçleri takip edebilsinler.” diye konuştu. Mersin - aa

 

Okunma Sayısı: 142
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Darbeler ekmeği de hürriyeti de küçültüyor

    12 Eylül’e rahmet okuttular

    TURKOVAC'ın Faz 3 çalışmaları Kırgızistan'da da yürütülecek

    İspanya'nın Endülüs bölgesindeki yangınlar 5. gününde: 6 bin hektar alan zarar gördü

    İsrail, Harem-i İbrahim Camisi'ni Yahudi bayramları nedeniyle Müslümanlara kapattı

    Toyota'dan küresel üretimini düşürme kararı

    Müsilaj olduğu gibi duruyor

    'Koronavirüs de mevsimsel bir hastalığa dönüşebilir'

    Aşı olmayanların ölüm riski 11 kat yüksek

    İhtilallere boyun eğmedik

    Uluslararası Erbil Havaalanı'na İHA ile saldırı yapıldı

    Ev sahipleri bindikleri dalı kesmesin

    Rütbeleri söküldü

    Darbeleri reddediyoruz

    Okullaşma oranı düştü

    Adalet Bakanının gündemi bu mu?

    O zaman vatandaşa sigorta primi ödettirmeyin

    Çiftçi ithalatla terbiye edilmez

    Son 24 saatte 259 kişi daha vefat etti

    Türkiye dünyaya örnek oluyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    41 yıl sonra Yeni Asya burada, 12 Eylülcüler nerede?
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Haram saltanatı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Rütbeleri söküldü
    Genel

    Ev sahipleri bindikleri dalı kesmesin
    Ahmet Çam

    Hüseyin Üstündağ’ın ardından
    İbrahim ERSOYLU

    Darbeciler ve Demokratlar
    Ahmet BATTAL

    İşsizlik mi, denetimsizlik mi zor?
    Risale-i Nur'dan

    Asker neferatının siyasete müdahalesi
    Faruk ÇAKIR

    Enflasyon düşük değil miydi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.