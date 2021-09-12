200 sınıfta eğitime ara

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MAHMUT ÖZER , YÜZ YÜZE EĞİTİMDE GEÇEN BİR HAFTAYI DEĞERLENDİREREK, “COVİD-19 NEDENİYLE KAPATILAN OKULUMUZ YOK, AMA 200 SINIFTA EĞİTİME ARA VERİLDİ” DEDİ.

MİllÎ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Eylül’de bütün yurtta yüz yüze eğitime başlanmasıyla birlikte geçen bir haftalık süreci değerlendirdi. Bakan Özer, “Covid-19 vak’ası nedeniyle kapatılan, eğitim öğretime ara veren hiçbir okulumuz bulunmamaktadır” dedi. Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili’nin vefat eden annesi Emine Bilgili’nin Adana’nın Kozan ilçesindeki cenazesine katılan Özer, Adana Valisi Süleyman Elban’ı makamında ziyaret etti. Bakan Özer, şeref defterini imzalamasının ardından 6 Eylül’de başlayan yüz yüze eğitimde geçen bir haftayı değerlendirdi.

Kapatılan okul yok

Covid-19 vak’ası sebebiyle kapatılan bir okul olmadığını açıklayan Bakan Özer, “Yaklaşık 850 bin dersliğimiz ve 57 bin 108 okulumuz eğitim öğretim faaliyetinde yer almaktadır. Bugün itibariyle geçen haftalık eğitim süreci içerisinde Covid-19 vak’ası nedeniyle kapatılan, eğitim öğretime ara veren hiçbir okulumuz bulunmamaktadır. Sadece sınıflardaki Sağlık Bakanlığı ile birlikte belirlemiş olduğumuz kriterler çerçevesinde yüz yüze eğitime ara veren sınıflarımız bulunmaktadır. Bunlar da yaklaşık 200 civarında sınıfımız Covid-19 vak’ası nedeniyle veya yakın temas nedeniyle eğitim-öğretime 14 gün ara verip Millî Eğitim Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu dijital platformlar üzerinden eğitim-öğretime devam etmektedir. 6 Eylül itibariyle yüz yüze eğitime Covid-19 salgını koşulları altında başlamamız ve bu süreçte Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği, Sağlık Bilim Kurulu’nun onaylamış olduğu kriterleri uygulamanın ne kadar başarılı sonuçlar verdiğini de sahada görmüş olduk” diye konuştu.

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En son kapatılacak yerler okullar

MİllÎ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Vak’a ve yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen sınıf sayısı oldukça düşük. Bu şunu gösteriyor, şu anda Kovid-19 salgını ortamında en güvenli ortam okullardır. Millî Eğitim Bakanlığı olarak en son kapatılacak yerlerin okullar olduğu irademiz aynen devam etmektedir. Diğer taraftan bildiğiniz gibi virüs sadece okulları seçmiyor. İnsanların yaşadığı, etkileşim içerisinde olduğu tüm mekânlarda virüsün yayılma potansiyeli var” dedi. Özer, okullarda belirlenen kriterleri harfiyen yerine getirmeye çalıştıklarını, okul dışı ortamlarda da vatandaşların bunlara uymasının büyük öneme sahip olduğunu söyledi. Okulların kapatılması veya herhangi bir okulda vak’a oluşmasının, okul içi ortamdan kaynaklanmadığını ifade eden Özer, “Çoğu kez okul dışı ortamlardaki bulaştan kaynaklanıyor. Kovid-19 salgınında yüz yüze eğitime devam etmesi ve 1,5 yıl aradan sonra bu iradenin kararlılıkla uygulamasında sadece Millî Eğitim Bakanlığı olarak bizlere görev düşmüyor, toplumun tüm kesimlerine görev düşüyor. Tüm vatandaşlarımız Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan kurallara mutlaka uyması gerekiyor ki okullarımızı sürekli açık tutalım, öğretmenlerimiz öğrencileriyle birlikte olsun ve öğrencilerimiz de okulda arkadaşlarıyla hem eğitim öğretime devam etsinler hem de psikososyal olarak özgüvenleri yerinde süreçleri takip edebilsinler.” diye konuştu. Mersin - aa