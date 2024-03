ABD’de Kur’an-ı Kerim yarışması

ABD’nin New Jersey eyaletinde faaliyet gösteren Türk-Amerika Diyanet Vakfı, camilerde hafta sonu kurslarına devam eden öğrencilere yönelik Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması düzenledi.

ABD’nin New Jersey eyaletinde faaliyet gösteren Türk-Amerika Diyanet Vakfı, camilerde hafta sonu kurslarına devam eden öğrencilere yönelik Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması düzenledi. Vakıf tarafından New Jersey’deki Paterson Ulu Cami’de yapılan yarışmaya 5 farklı eyalette bulunan camilerden toplam 28 kız ve erkek öğrenci katıldı. Yarışmaya, çocukların heyecanına ortak olmak üzere gelen ailelerin yanı sıra bölgede yaşayan vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Yarışmaya katılan erkek öğrenciler arasında Hamidiye Camisi’nden Burak Çöpoğlu birinci, Murat Camisi’nden Salih Özkan ikinci, New Haven Diyanet Camisi’nden Abdullah Alp üçüncü olurken; kız öğrencilerden Mimar Sinan Camisi’nden Ümmügülsüm Akça birinciliği, New Haven Diyanet Camisi’nden Sakine Alp ikinciliği, Paterson Ulu Cami’den Zehra Bolur üçüncülüğü elde etti. Öte yandan yarışmaya katılan tüm öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.