Aile hekimliği krizi

Ordu Tabip Odası Başkanı Ömer Ufkun Yıldırım, kentteki sağlık hizmetlerindeki ciddi sorunları ve aile hekimliğine olan ilgisizliği anlattı.

Yıldırım, Ordu genelindeki yandal branşlarda ciddi eksiklikler olduğunu belirtti ve bunların yeni hastane tamamlanınca giderileceğini umduğunu ifade etti. Yıldırım: “Sadece hastane yapmakla sorunların üstesinden gelinemeyeceğini, kurumların layıkıyla ve adil şekilde yönetilmesi, hekim ve sağlık çalışanlarının memnuniyetinin sağlanması gerektiğini” vurguladı. Cumhuriyet’ten Merve Kılıç’ın haberine göre, ayrıca, popülist sağlık politikalarından vazgeçilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Haber Merkezi Haber Merkezi

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