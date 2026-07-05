Allah herkesi iyi yapamaz mı?

Sor Bakalım

Kayseri’den Tülay Kaya arkadaşımız şu soruyu soruyor: “Allah istese herkesi iyi yapamaz mı?”

Arkadaşımıza sorusu için teşekkür ediyoruz. Elbette Allah’ın her şeye gücü yeter ve yapabilir. Ama bu dünya imtihan yeridir. Buraya gelen insanlar ya kazanacak, ya da kaybedecektir.

Meselâ sizler sene boyunca çalışarak imtihanlara girdiniz ve sonunda karne aldınız. Kiminiz takdir, kiminiz teşekkür, kiminiz onur belgesi aldı. Çalışan öğrencilerle çalışmayanlar ayırt edilmiş oldu. Eğer öğretmenler herkese en yüksek notları verip geçirseydi adaletsizlik olurdu. Çalışkan öğrenciler hiç çalışmayanla bir tutulurdu.

Dünya imtihan yeri

Biz de bu dünyada iyi insan olmak için, hayırlı işler yapmak için çalışıyoruz. Bir yanda çok kötü insanların olduğunu da görüyoruz. Allah iyi insanların yaptıklarından da, kötülerin kötülüklerinden de haberdardır ve hepsi tek tek kaydediliyor. Ancak, imtihanda olduğumuz için Allah insanlara seçme hürriyeti vermiştir. Herkes iyi olsa ve Müslüman olsa zaten imtihana gerek kalmazdı.

Allah haksızlığa asla izin vermez

Allah bize Kur’ân ve Peygamber Efendimiz (asm) aracılığı ile nasıl yaşamamız gerektiğini, uymamız gereken kuralları bildirmiştir. İnsan ya Allah’ın emirlerine karşı gelerek imtihanı kaybedecek, ya da bu dünyada O’nun kurallarına uyarak, yasakladıklarından kaçınarak imtihanı kazanmış olacaktır. Allah âdildir. Kimsenin en küçük bir haksızlığa uğramasına müsaade etmez.