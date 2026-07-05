"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 TEMMUZ 2026 PAZAR - YIL: 57

Allah herkesi iyi yapamaz mı?

Mehtap Yıldırım Yükselten
05 Temmuz 2026, Pazar
Sor Bakalım

Kayseri’den Tülay Kaya arkadaşımız şu soruyu soruyor: “Allah istese herkesi iyi yapamaz mı?” 

Arkadaşımıza sorusu için teşekkür ediyoruz. Elbette Allah’ın her şeye gücü yeter ve yapabilir. Ama bu dünya imtihan yeridir. Buraya gelen insanlar ya kazanacak, ya da kaybedecektir. 

Meselâ sizler sene boyunca çalışarak imtihanlara girdiniz ve sonunda karne aldınız. Kiminiz takdir, kiminiz teşekkür, kiminiz onur belgesi aldı. Çalışan öğrencilerle çalışmayanlar ayırt edilmiş oldu. Eğer öğretmenler herkese en yüksek notları verip geçirseydi adaletsizlik olurdu. Çalışkan öğrenciler hiç çalışmayanla bir tutulurdu. 

Dünya imtihan yeri

Biz de bu dünyada iyi insan olmak için, hayırlı işler yapmak için çalışıyoruz. Bir yanda çok kötü insanların olduğunu da görüyoruz. Allah iyi insanların yaptıklarından da, kötülerin kötülüklerinden de haberdardır ve hepsi tek tek kaydediliyor. Ancak, imtihanda olduğumuz için Allah insanlara seçme hürriyeti vermiştir. Herkes iyi olsa ve Müslüman olsa zaten imtihana gerek kalmazdı. 

Allah haksızlığa asla izin vermez

Allah bize Kur’ân ve Peygamber Efendimiz (asm) aracılığı ile nasıl yaşamamız gerektiğini, uymamız gereken kuralları bildirmiştir. İnsan ya Allah’ın emirlerine karşı gelerek imtihanı kaybedecek, ya da bu dünyada O’nun kurallarına uyarak, yasakladıklarından kaçınarak imtihanı kazanmış olacaktır. Allah âdildir. Kimsenin en küçük bir haksızlığa uğramasına müsaade etmez. 

Okunma Sayısı: 178
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çorlu'daki bir apartmanın 6. katındaki patlamada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

    "Bu beni son görüşünüz olacak! Beni buraya öldürmek için getirdiler! Bu son!"

    İstanbul'da zorlu saatler

    Asgarî ücrette 5 bin kayıp

    Gazze’de yıkımın bilançosu 80 milyar $

    İİT’den İsrail’e kınama

    Putin savaşı kaybediyor

    İsrail’e silah ambargosu uygulanmalı

    Zamlar enflasyon farkını götürdü

    O artık Afar halkının “Kraliçe”si

    Haksızlıklardan uzak durun

    Ecel gelmeyince ölüm gelmez

    Bu kadar silah üretmek mantıklı değil

    Değerlerimiz mizah malzemesi yapılmasın

    Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

    NASA teleskobuna Dünya'ya düşme tehlikesinden dolayı kurtarma operasyonu

    Madımak faciası, derin yaralar açtı

    Gazze'de soykırımın 1000. günü

    Gazze'de Filistinli esire işkence yapıldığını itiraf etti

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Çorlu'daki bir apartmanın 6. katındaki patlamada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Can Kardeş tatilde de sizinle - Can Kardeş Temmuz sayısı çıktı!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.