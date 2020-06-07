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Asıl zenginlik eğitimde

07 Haziran 2020, Pazar 22:54
ÖĞ-DER Şuurlu Öğretmenler Derneği Genel Başkanı Hamdi Sürücü, “Bir ülkenin asıl zenginliği insanÎ vasıfları yüksek, eğitimli bireylerdir” dedi.

ÖĞ-DER Şuurlu Öğretmenler Derneği Genel Başkanı Hamdi Sürücü COVİD-19 Sonrası gündeme dair “Eğitimde Nasıl Başaracağız?” başlıklı basın açıklaması yaptı.

Sürücü şöyle konuştu:

“Bir ülkenin asıl zenginliği insanî vasıfları yüksek, eğitimli bireylerdir. Batı medeniyetinde aslolan maddî zenginliktir. Biz de Batı medeniyetinin sadık bir taklitçisi olarak, çocuklarımızı sadece maddî kazanca yönelik meslek sahibi olmaları için testle tost arasına sıkıştırıyor ve manevî yönlerine yapmadığımız yatırımı maddî kurtuluşlarına yapıyoruz. Bu haliyle bugünkü eğitim sistemi ile gençlerimizi eğitmek yerine öğütüyoruz. Sorunu çözecek eğitim sistemimiz sorun kaynağı olmaya başlayınca günü kurtaran stratejiler bir süre sonra elimizde patlamaktadır. MEB yetkililerinin emeklerini görmezlikten gelemeyiz ama uzaktan eğitime çok uzak olduğumuzu maalesef görüyoruz.”

Okullar için panzehir olabilir 

“Uzaktan eğitim devasa kalabalık okullar için bir panzehir olabilir, desteklenmeli ve geliştirilmelidir. Ancak Uygulamalı eğitimler dijital ortamda verilebilecek hususlar değildir. Böylesine önemli bir konuda atılacak her doğru adım bir milletin geleceğini kurtaracağı gibi, atılacak her yanlış adımda o ülkenin çöküşünü hazırlar. İlmî altyapısı oluşturulmadan atılacak adımlar kadük kalacağı kesindir. Covid-19 uzaktan eğitim çalışmaları göstermiştir ki Bilgisayar ve Öğretim Teknolojilerini bilen öğretmenlere ihtiyaç vardır. Her okulda öğrenci sayısına göre Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Mezunu öğretmenleri mutlak olmalıdır.” 

İstanbul – Yeni Asya

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Çocuklar yeni dönemden  endişeli

Yeşilay, zoom uygulaması üzerinden “Pandemi ve Sonrasında Okul Fobisi ve Davranışsal Bağımlılıklarla Mücadele Eğitim Programı” düzenledi.

Yeşilay Başkanı Öztürk, programda yaptığı “Pandemi Süreci ve Sonrasında Okul Fobisi” başlıklı sunumunda, çocukların salgın sürecinde okuldan ayrı kalma ve evde uzun süre bulunma gibi iki ayrı riskle karşılaştığını anlattı. Yeşilay Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde çocuklarda okulla ilgili tuhaf bir duygu oluştuğunu belirterek, “Bir kısmı tatil havasına girdi, bir kısmı online olarak eğitimlerine devam etti. Bu, tekrar okulların başlayacağı Eylül dönemi için Bir takım riskler oluşturuyor. Kaygılar tetiklenip okula gitmek istemeyen bir çocuk grubuyla Ağustosun sonunda karşılaşacak mıyız ki böyle bir ihtimal var.” dedi. Okul fobisi ve okul reddi kavramlarının ortaya çıkış nedenlerine ve tarihine değinen Öztürk, “Teknoloji bağımlılığı çok net bir okul reddi nedenidir. Özellikle ergenlik döneminde okul reddi olan çocuklarda teknoloji bağımlılığının çok önemli bir risk olduğunu düşünüyoruz. Çünkü oyun başından kalkıp okula gidememek ciddi bir problem.” ifadelerini kullandı. İstanbul - aa 

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