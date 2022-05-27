Atık malzemeleri oyuncaklara dönüştürdüler

Elazığ’da ilkokul ve ortaokul öğrencileri, Genç Kızılay gönüllülerinin başlattığı proje kapsamında evlerindeki atık malzemelerle hayallerindeki oyuncakları yaptı.

Kızılay gönüllüleri çocukların oyuncaklarla vakit geçirmesi, internetin zararlı etkilerinden uzak tutulması, birbirleriyle iletişimlerinin artırılması, sosyalleşmelerinin sağlanması ve geri dönüşüme yönelik farkındalık sağlanması amacıyla “Hayalimle Dönüşen Oyuncak Yarışması” projesini başlattı. Ulaşılan 10 bini aşkın öğrenci, atık malzemelerle hayallerindeki oyuncakları iki aylık süreçte tasarladı. Oyuncak hazırlayan Deniz Aydın (9), “Sağlık malzemelerinden ‘aşı adam’ yaptım. Atıkları çöp olarak görüyordum. Bu proje sayesinde atıkları oyuncaklara dönüştürüyorum. Eskiden bilgisayarla ve televizyon başında çok vakit geçiriyordum. Artık atıklardan oyuncaklar yapıyor, onlarla oynuyorum.” diye konuştu. AA

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