Kanada merkezli düzenlenen ve 7 bin 328 kişinin katıldığı “Uluslar arası Caribou Matematik Yarışması”nda birinci olan “Matematik şampiyonu” Elanur bilim insanı olmak istiyor.

Kanada merkezli düzenlenen ve 7 bin 328 kişinin katıldığı “Uluslar arası Caribou Matematik Yarışması”nda birinci olan İzmirli 10 yaşındaki Elanur Akıncı, gelecekte bilim insanı olmayı hedefliyor. Kemalpaşa Merkez Atatürk İlkokulu ve Bornova Şehit Fatih Satır Bilim Sanat Merkezi öğrencisi Elanur Akıncı, matematik yarışmalarında gösterdiği başarılarla adından söz ettiriyor. Birçok yarışmada derece elde eden ve son olarak Kanada merkezli düzenlenip farklı ülkelerden 7 bin 328 öğrencinin katıldığı “Uluslar arası Caribou Matematik Yarışması”nda dünya birincisi olan Elanur’un bu başarısı sosyal medyada sıkça paylaşıldı. Haberlerin ardından Twitter’ın Türkiye’nin en çok konuşulan konuların yer aldığı Trend Topic listesinde “Elanur Akıncı” etiketi ilk sıraya yerleşti. Okulunda basın mensuplarına açıklama yapan Elanur Akıncı, haberlerin ardından birçok tanıdığının kendisini arayıp tebrik ettiğini belirterek Türkiye’yi temsil ettiği için mutlu olduğunu söyledi.

Uluslar arası Caribou Matematik Yarışması

Öğrencilerin severek matematik yapmalarını ve problem çözmeye yönelik keyifli vakit geçirmelerini amaçlayan Kanada merkezli organizasyon, dünya çapında internet ortamında düzenleniyor. Yılda 6 kez 12 kategoride düzenlenen yarışma, İngilizce, Fransızca ve Farsça yapılıyor. Türkiye’den yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, bu dillerden birini seçebiliyor.