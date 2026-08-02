Ben aslan balığıyım

Hayvanlar Âlemi

Merhaba! Ben rengârenk görünüşümle dikkat çeken aslan balığıyım. Gel, seni denizin derinliklerinde kısa bir yolculuğa çıkarayım ve kendimi tanıtayım! İlk bakışta çok güzel göründüğümü biliyorum. Kırmızı, beyaz ve kahverengi çizgilerimle denizin en gösterişli balıklarından biriyim. Ama sırtımdaki uzun dikenlere sakın dokunma! Çünkü bu dikenlerde zehir bulunur. Onlar benim kendimi korumamı sağlayan doğal savunmamdır.

Avımı akıllıca yakalarım

Yaklaşık 40 santimetreye kadar büyüyebilirim. Başımın çevresindeki geniş yüzgeçlerim âdeta bir pervane gibidir. Bu yüzgeçlerle küçük balıkları köşeye sıkıştırır, sonra da kolayca avlarım.

Ben insanlara saldırmam. Ama yanlışlıkla dikenlerime dokunulursa can yakabilirim.

Asıl yurdum

Benim asıl yurdum Hint Okyanusu ile Büyük Okyanus’un sıcak sularıdır. Zamanla Süveyş Kanalı’ndan geçerek Akdeniz’e kadar geldim. Yeni yerlere kolay uyum sağladığım ve hızlı çoğaldığım için bilim insanları bana “istilacı tür” diyor. İşte benim hikâyem bu kadar! Renklerim, yüzgeçlerim ve kendimi koruyan dikenlerimle Rabbimizin yarattığı birbirinden ilginç canlılardan sadece biriyim. Denizin altında yaşayan her canlı, Allah’ın sonsuz ilim ve sanatını gösteren ayrı bir mu’cizedir. Denize gittiğinde bana uzaktan el sallamayı unutma! Allah’a emanet ol.

