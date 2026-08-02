Beynimizdeki katalog

Renkli Düşünceler

Görmenin basit bir işlem olduğunu ve görmek için ne düşünmek, ne de başka bir çaba gerekmediğini zannederiz. Oysa bu yanlış ve aldatıcıdır. Yalnızca bu sayfayı görebilmek için, beynimizin üçte birinden daha fazla bölümü bir bilgisayar gibi ve inanılmaz çapta geniş kapsamlı bir hesaplama işlemi yapar.

İnsan gözleri ve beyni bir saniyede yaklaşık 100 milyar adet mantık işlemi yapabilir. Bu bir bilgisayarın işlem kapasitesinden 400 kat daha fazla demektir. Görme işleminde beynin gördüğü iş, bu basit rakam karşılaştırmasından da öte, oldukça karmaşıktır.

Yapılan araştırmalarda, psikologlar ve matematikçiler görme alanındaki araştırmalarıyla bazı konularda fikir birliğine vardılar. Araştırmacılara göre, gözlerden iletilen bilgiler, beyindeki ayrı kanallarda, fakat aynı anda işleme tabi tutuluyorlar. Bu bilgiler ve onlara bağlı olarak yapılan işlemlerin, şimdilik en az dört işlem olduğu belirlenmiş. Bunlar ise, şekil derinlik, renk ve uzaklık ile harekettir.

İlim adamları, ayrıca beynimizde çeşitli cisimleri kapsayan bir kataloğun bulunduğu ve göz retinasından gelen uyarıların bu katalogtaki bilgilerle karşılaştırıldığını ifade ediyorlar. Hepimizin bildiği göz aldanmasının bunu ispatladığını belirtiyorlar.

Her gün hiç fark etmeden gördüğümüz bu büyük mu’cize, Rabbimizin bizi ne kadar mükemmel yarattığını hatırlatır. Bu yüzden gözlerimizin kıymetini bilmeli ve Allah’a şükretmeliyiz.