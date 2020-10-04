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5 EKİM 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Boş kontenjanlar her sene daha da düşüyor

04 Ekim 2020, Pazar 19:09
2020 yılında yükseköğretim kurumlarına yapılan ek yerleştirme ile birlikte lisans programlarına 14.924 aday, önlisans programlarına 33.427 aday olmak üzere toplam 48.351 aday daha yükseköğretim kurumlarına yerleşmiştir.

Açıköğretim programlarına ise ek yerleştirmede 17.314 aday yerleştirildi. Ek yerleştirmeye başvuruda bulunan 87.310 adayın 47.537’i önlisans, 18.128’i lisans olmak üzere 65.665 aday bir yükseköğretim programına yerleşerek yükseköğretime dahil oldu.

YÖK tarafından yapılan açıklamada, 2020 Yılı YKS Yerleştirme Sonuçları Raporu’nda, yükseköğretim programlarıyla ilgili olarak “Program kontenjanlarında yapılan rasyonel planlamalar sonucunda 2017 yılında % 76,45 olan programlardaki doluluk oranının, 2018 yılında % 84,69’a yükseldiğini; 2019 yılında bu artışın devam ederek % 91,36’ya, 2020 yılında ise daha da artarak % 93,19’a yükseldiğini; YKS’nin ilk defa uygulandığı yıla göre boş kontenjanlarda 71.002 azalma sağlandığını ve ayrıca yapılacak “Ek Yerleştirme” ile yükseköğretimde 2020 yılı kontenjan doluluk oranının daha da artacağı” belirtildi. Yıllar itibariyle bakıldığında YGS-LYS’nin uygulandığı 2017 yılında 322.014 olan boş kontenjan, YKS’nin ilk kez uygulanmaya başlandığı 2018 yılında 177.103, 2019 yılında 80.635, 2020 yılında ise ek yerleştirme sonucunda 53.163 olmuştur. Genel yerleştirmede sağlanan olumlu gelişme, ek yerleştirme döneminde de YÖK’ün tahminleri istikametinde devam etti. 

Ankara - Recep Gören 

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